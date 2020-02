Un emotiu i punyent sermó repassa les polèmiques de l'any

? Durant el matí es va dur a terme el tradicional sermó, que aquest any va tenir un plus d'emotivitat per la participació de Ramon Gualdo, la persona que va fer el primer sermó fa 50 anys i que ahir va rebre un reconeixement per aquesta fita. Gualdo, juntament amb els dar-rers quatre sermonaires del Carnaval, va fer ús de la sàtira per criticar diversos personatges de la política municipal, el bisbe Xavier Novell, el funcionament del Centre Sanitari o diferents membres del Consell Comarcal, com la presidenta, Sara Alarcón.