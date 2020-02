La guerra entre carlins i liberals inunda de farina la plaça de Sant Pere

Moment de l'inici de la batalla, en què els dos bàndols es troben just al mig de la plaça de Sant Pere

Berga va celebrar ahir al migdia la tradicional guerra de la farina entre el bàndol liberal i carlí. Es tracta d'una activitat molt curta, d'uns deu minuts aproximadament, però explosiva, ja que la plaça de Sant Pere queda emblanquinada ràpidament per les boles de farina que es llancen els més de 100 combatents de cada fila. A més, hi ha un simbòlic punt d'emergències, ja que òbviament de ferits reals no n'hi ha.



Futur assegurat

Elisabet Casals, presidenta de la Bauma dels Encantats, entitat organitzadora de l'activitat, va valorar positivament aquesta edició, i ha remarcat que l'activitat que s'ha creat amb liberals i carlins ha estat molt adient. «Estem contents perquè és una festa que havia anat decaient, però els últims anys l'hem aconseguit revifar-la gràcies sobretot al públic infantil, i això fa que el futur més immediat estigui pràcticament garantit», comenta Casals, que lamenta que el fet que se celebri l'endemà al matí de la nit de Carnestoltes no ajuda a millorar l'assistència. La presidenta d'aquesta associació descarta introduir-hi canvis de cara als pròxims anys, ja que «l'objectiu és mantenir la seva essència», afirma.

Acabi com acabi la guerra, la tradició diu que sempre guanyen els liberals, com a la batalla de l'any 1840 a la serra de Noet, concretament a la Creu de la Pinya, quan la ciutat de Berga va ser conquistada per les tropes del general Espartero, i molts berguedans i el mateix líder carlí es van haver d'exiliar.

Prop d'uns 100 combatents, majoritàriament nens i nenes, acompanyats pels seus familiars, van intervenir en la guerra, que no només embrutava les camises i samarretes dels participants, sinó també del públic més proper a l'improvisat escenari de la batalla, la zona del mig de la plaça. Tot i que l'activitat es coneix com la Guerra de la Farina, les substàncies de dins les boles són una barreja de diferents elements: segó, farina d'ordi i carbonat de calç. En aquest sentit, Casals diu que «no volem llançar menjar, ja que molta gent passa gana i, a més, hi ha persones intolerants al gluten», recorda. L'elaboració d'aquesta mescla té l'ajuda del taller Coloma, d'Avià.