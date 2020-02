Les mesures antialcohol a les rues de Berga i Sallent contenen l'incivisme

Les mesures antialcohol dels carnestoltes de Berga i Sallent han tingut com a resultat unes rues més cíviques i sense incidències remarcables. Aquestes poblacions celebren dos dels carnavals més concorreguts a la Catalunya Central, al marge del de Solsona, i les rues i les celebracions posteriors concentren milers de persones disfressades que surten de gresca. A Berga, els grups no bevien de manera ostensible als carrers i a Sallent no s'hi va veure tanta brutícia com altres anys ni mobiliari públic fet malbé.

Les actuacions per combatre el consum massiu d'alcohol a les rues de dissabte no només van servir per millorar la imatge de les dues celebracions carnavalesques sinó també per conscienciar la ciutadania que la festa és possible sense la ingesta de grans quantitats de begudes alcohòliques. A Berga, just a l'inici de la rua, a la carretera de Solsona, agents de la Policia Local van fer un control d'alcoholèmia als conductors de les carrosses i cap va donar positiu. A més, la policia també va controlar al llarg de la rua que no hi hagués cap incidència. Finalment no hi va haver cap actitud incívica.

Al Carnaval de Berga, un cop acabada la rua, un jurat premia les millors carrosses. Aquest any, els membres camuflats del jurat restaven punts a les colles que bevien sense contemplacions. «Els grups han respectat l'objectiu de l'organització de fer una rua lluïda i sense donar una mala imatge amb tot de participants bevent. Només a dues comparses, de les 22 que hi van participar, se'ls van restar punts per aquest motiu», explica la regidora de Festes, Roser Valverde. Durant la rua i els concerts que van tenir lloc a la nit al passeig de la Indústria no hi va haver cap atès per coma etílic.

Tot i que l'Ajuntament no va alertar els membres dels dos grups que bevien a la vista de tothom, el consistori diu que aquestes observacions serviran per incidir més en la campanya antialcohol de cara a l'any que ve. Per a Valverde no és només una qüestió d'erradicar conductes incíviques, sinó de trencar el binomi alcohol i diversió. «Les festes són la imatge que la nostra ciutat projecta a l'exterior, així que ens hem de preocupar per fer unes celebracions de qualitat. A part, també és un tema de salut pública», afegeix.

A Sallent, el canvi de recorregut va ajudar a combatre les actituds incíviques derivades del consum d'alcohol. Tot i que hi havia molts participants bevent cerveses o cubates, no hi va haver incidències. «Aquest any la rua acabava a la plaça de Catalu-nya, on hi havia l'hospital de campanya i vigilància de la policia, i tot estava més controlat. Algun any, hi havia grups que portaven els seus carros a la plaça Sant Antoni Maria Claret [al barri històric] i s'havia vist algun lavabo portàtil fet malbé. També hi havia força orins a portals, i aquest any no n'hi havia com altres anys», afirma Carles Vera, president d'El Carrilet, entitat organitzadora de la rua.

Els Àngels de Nit (el grup de joves que va a festes del Bages per prevenir el consum d'alcohol) un any més van anar a Sallent. «Abans de començar, vam repartir aigua, galetes i preservatius. Durant la rua era més complicat fer aquesta tasca perquè la gent es desplaçava. Al vespre, informàvem algunes colles d'amics que eren a la zona antiga i que bevien alcohol que es desplacessin cap a la zona del pavelló», explica la responsable d'Àngels de Nit, Alba Pasqual, que també és tècnica de Joventut del Consell Comarcal. A part, hi havia bars del nucli històric tancats i alguns dels que estaven oberts insistien amb cartells que només és permesa la venda d'alcohol a majors d'edat.