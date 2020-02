?Montse Garcia és una veïna de Sallent que aquest any ha participat amb els Àngels de Nit per tal d'informar dels efectes negatius de beure alcohol excessivament. «No hi havia persones tan begudes com els anys que n'hi ha hagut més. Fa menys de deu anys, un cop, van atendre 17 persones per anar massa begudes. Va ser quan va sorgir el debat que s'hi havia de fer alguna cosa. Aquest any, abans de la rua, repartíem aigua», explica Garcia, que ha participat al projecte perquè és estudiant de d'Integració Social al Guillem Catà.