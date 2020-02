Sallent reparteix 255 racions d'arròs al dinar popular de Carnestoltes

Fins a 255 racions d'arròs. És el que van repartir ahir al migdia en el dinar popular que va tenir lloc a la plaça Sant Antoni Maria Claret de Sallent en el marc dels actes de carnestoltes. L'àpat va estar amenitzat per la música en directe de Lauzeta. En total es van cuinar 25 quilos d'arròs, i també hi havia racions amb verdures per als comensals vegans. Les persones que van participar en aquest dinar popular van degustar l'arròs a les taules que hi havia instal·lades.

Els actes del Carnaval de Sallent continuen avui, amb la mostra de foc i cultura que s'organitza amb la col·laboració de l'Escola de Música de Sallent Cal Moliner, la colla Petafluix de Balsareny i els bastoners i els nans de Sallent. La mostra, que començarà a 2/4 de 8 a la plaça de Cal Teia, serà especial perquè hi haurà la presentació dels Bandolers de Sallent, la nova colla trabucaire.

Dimarts hi haurà un espectacle de teatre i música a càrrec de Bandarra Street Orkeestra, a la Fàbrica Vella. Dimecres, tindrà lloc el final de festa amb l'enterrament de la sardina. A 2/4 de 9 hi haurà la rua mortuòria a la plaça de la Verdura i, posteriorment, una sardinada popular a la plaça de la Pau. Un concert clourà la festa.