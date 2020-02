Castellterçol celebra avui la Festa de l'Escudella amb més de 25 calderes

Castellterçol celebra avui la tradicional Festa de l'Escudella. Com altres anys, a partir de les set del matí els escudellers començaran a preparar els estris per penjar-hi més de 25 calderes, on es cuinarà el brou suculent i nutritiu que es repartirà a partir de la una del migdia un cop mossèn Ramon Muntadas n'hagi fet la benedicció. Enguany s'han afegit al programa les matinades amb els bandolers de la Vila, un esmorzar popular amb pa i cansalada viada, un taller de terrissa, una cursa amb corre calderes, els bandolers de Castellterçol i el repartiment de l'escudella.