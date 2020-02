Els infants prenen la iniciativa dels actes del Carnaval solsoní per un dia

El dilluns és el dia que el Carnaval de Solsona dedica als més petits i aquests van respondre amb una gran assistència, amb centenars de nens i nenes en tots els actes del dia. La jornada inclou la gran majoria d'actes que formen el programa del Carnaval però tots ells acumulats en un sol dia. A més, els protagonistes de la festa dels grans es converteixen en rèpliques protagonitzades pels mateixos infants.

El dia va començar amb l'arribada del rei Carnestoltes al portal del Pont que va estar precedit per les carrosses que també van fer acte de presència durant la rua de dissabte. Amb l'animació de Pepsicolen, el Carnestoltes infantil d'enguany va rebre la clau de la ciutat de mans del Carnestoltes adult, Jaume Porredon, acompanyat de les autoritats, els bufons i els petits dansaires del ball de bastons.

Després de la pujada amb els gegantons va arribar el moment del sermó a la plaça Major en el qual els petits van voler reivindicar millores en els centres educatius de la comarca com l'ampliació de l'escola de Lladurs així com conscienciar a la gent sobre el canvi climàtic. L'edició d'enguany també va presentar una novetat, la bramada infantil a càrrec del jove Gerard Rodríguez, que en les setmanes prèvies al Carnaval va guanyar un concurs per dur a terme aquest tradicional acte de la festa que consisteix a imitar la bramada d'un ruc.

Posteriorment va arribar el moment dels ballets de les diferents figures de la imatgeria solsonina que hi ha en format petit per tal que els nens i nenes també en puguin gaudir. La sorpresa va arribar quan el Xut va interrompre el ball del Xut petit per donar-li la notícia que els solsonins li regalaven una corona. L'ex-Carnestoltes Elis Colell va ser l'encarregada de col·locar la nova corona al gegant tal com havia fet anys enrere amb la seva contrapart adulta.

El matí va finalitzar amb la penjada del ruc infantil, que també va aconseguir fer un ple de gent a la plaça per veure com el Carnestoltes infantil feia pujar l'animal fins a la part alta del campanar de la Torre de les Hores, d'on va quedar penjat juntament amb el ruc gran.

El concurs de disfresses infantil va arribar ben entrada la tarda i també va tenir un bon seguiment, amb 71 participants en les categories individuals, en parella, per grups o de muntatge. La jornada per als nens es va acabar a dos quarts de vuit del vespre amb el correfoc infantil a càrrec dels Ba-nyetes de la Creu Alta de Sabadell.