La despenjada del ruc i la cremada del Carnestoltes posen fi al Carnaval solsoní

Centenars de solsonins i solsonines van acomiadar ahir el Carnaval amb la cremada del Carnestoltes i la despenjada del ruc, que va finalitzar de manera oficial la festa de referència a Solsona.

El comiat del Carnestoltes es va iniciar passades les set de la tarda, quan el cotxe fúnebre car-regat amb el ninot que simulava l'aparença del Carnestoltes d'enguany, Jaume Porredon Campa, va començar a recórrer els carrers de Solsona seguit per desenes de solsonins i solsonines que portaven espelmes per plorar la seva mort, al ritme de la cançó de la cremada tocada per l'orquestra Patinfanjàs. A més, el vehicle l'acompanyaven el mateix Porredon, ja sense la vestimenta de Carnestoltes, i un grup de persones vestides de negre que ploraven la seva mort.

Un cop a la plaça Major, es van realitzar les contradanses en honor a Porredon, ja que també va ser un dels impulsors de la recuperació de la dansa. Posteriorment van aparèixer els membres de l'ANEC, l'associació d'excarnestoltes, per donar la benvinguda a Porredon a l'associació i vestir-lo amb la seva bata característica. En l'acte no hi podia faltar el Xut per fer el seu ballet, l'últim del bestiari aquest Carnaval.

En el trajecte de la comitiva fins a l'escola Arrels, on es va dur a terme la cremada, es va fer la tradicional parada al bar l'Aixeta per sentir la característica saeta cantada pel doctor Blanch, que enguany va tenir l'ajuda d'un grup de persones que li feien els cors, en un dels moments que va provocar més rialles entre els assistents.

El moment culminant de la cremada va arribar davant de l'escola, on es va encendre el ninot del Carnestoltes i posteriorment hi va haver el castell de focs.

La jornada, però, va finalitzar amb la despenjada del ruc, que des de dissabte havia presidit la plaça penjat de la Torre de les Hores.

Abans, durant la tarda, es va dur a terme el final de festa del Carnaval infantil amb l'última baixada dels gegantons i la despenjada del ruc infantil, a dos quarts de sis de la tarda.

Tot i això, encara queda un acte per celebrar a Solsona relacionat amb el Carnaval, les enramades, que es van introduir ja fa uns anys per fer més amena la recollida de la decoració dels carrers de Solsona durant la festa.