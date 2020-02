Serrateix fa fira amb artesania, alimentació, maquinària i oci

La Fira de Serrateix omplirà diumenge al matí la plaça del Monestir d'expositors de maquinària agrícola i de parades d'artesania (ceràmica, moda...) i productes alimentaris de proximitat (embotits, formatges, coques, fruita, verdura...). En total, una vuitantena de parades «amb molta varietat», remarca l'alcaldessa, Isabel Serra, satisfeta que cada any augmenti la demanda de paradistes.

Serà la vuitena edició d'una mostra que serveix per promocionar i donar més visibilitat al petit poble del Berguedà. Les parades i les activitats paral·leles que proposa la Fira de Serrateix seran un bon reclam per al públic.

Un any més es faran visites guiades al monestir de Serrateix, un monument històric declarat Bé Cultural d'Interès Nacional «que val la pena conèixer», assegura Serra. Ha avançat que els propers dies s'iniciarà la segona fase de les obres de rehabilitació i reconstrucció d'una part del monestir.

L'esmorzar de forquilla és un altre incentiu de la jornada, comenta Isabel Serra: «És una oportunitat per degustar producte local, i té molt bona acceptació, l'any passat se'n van servir unes 300 racions». Són cigrons amb botifarra, costella i cansalada, i també torrades i suca-mulla (pa amb vi i sucre). Els tiquets valen 6 euros.

Parades, esmorzar, visites guiada, també missa a l'església a les 12 del migdia oficiada per mossèn Climent Forner, i més pro-postes: un inflable per als més petits i ballada dels gegants de Serrateix, Puig-reig i Montmajor. A més, s'aprofitarà la jornada de fira per inaugurar un petit parc infantil al costat de la plaça.

És una fira amb una àmplia oferta que si el temps hi acompanya convida a assistir-hi. L'Ajuntament i el Patronat d'Amics de Serrateix esperen que un any més el públic respongui a la cita.