Navàs exhibeix el potencial vinícola

Més de 200 persones participaran demà, dijous, al maridatge de vins i gastronomia de Palà. L'acte s'emmarca en la 9a Mostra de Vins de Navàs, un municipi que manté viu el patrimoni vitivinícola i que dona a conèixer el seu potencial amb diverses propostes durant tot l'any. Una és aquest maridatge que en pocs anys ha aconseguit un èxit rellevant, amb seguidors fidels, amants del vi i vinyataires que mimen les vinyes i elaboren vins «amb passió i il·lusió», apunta l'enòleg Joan Soler.

El maridatge començarà a les 8 del vespre al teatre de Palà de Torroella, on els assistents podran tastar sis vins combinats amb plats cuinats enguany per l'Escola d'Hoteleria Joviat de Manresa. Seran cinc vins per a cinc plats i un vi dolç, bullit, per a les postres. Aquest any, a diferència de l'any passat, els comensals no s'entaularan, serà un acte a preu dret, que permetrà «més intercanvi d'impressions i d'experiències», diu la regidora de Turisme, Anna Rubio.

La selecció d'aquests vins «no és fàcil», comenta Joan Soler. La tria es va fer entre una trentena de propostes de les collites dels vinyataires del municipi de Navàs i rodalies. Es van valorar, segons explica l'enòleg, els vins «més representatius, els que tenen una història, els que marquen un estil i els que donen un sentit a la mostra».

No s'escullen els vins tècnicament millors perquè «no és un concurs» sinó «una mostra de cultura, identitat, patrimoni,gustos i sabors». Són vins que s'aferren a la tradició, fets a casa, «portadors de la memòria vitivinícola del Bages». L'enòleg Joan Soler valora que darrera d'aquests vins, la majoria dels quals no es comercialitzen, hi hagi una història: «les persones que l'elaboren han tingut interès per recuperar vinyes velles o bé per mantenir vinyes que haurien desaparegut, amb varietats de raïm que s'haguessin perdut».

Es podran degustar vins de característiques diverses, que anirà detallant Joan Soler durant el maridatge guiat que conduirà la reconeguda enòloga Sara Pérez, del celler familiar Mas Martinet (DO Priorat) i al capdavant de Venus La Universal (Montsant). Per a Soler «és un luxe poder-la tenir al maridatge de Palà» perquè és una persona molt coneixedora de la viticultura i l'enologia, «que sap transmetre l'entusiasme pel món del vi i l'apreci per allò autèntic».

Les places són limitades i els tiquets per assistir al maridatge estan pràcticament exhaurits. Costen 25 euros per persona i es poden comprar a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) de Navàs, des d'on demà sortirà un bus per anar fins a Palà (5 euros per persona).

L'èxit que té cada any el maridatge de Palà demostra que a Navàs «hi ha cultura del vi», remarca la regidora Anna Rubio, que recorda que l'Ajuntament està treballant en diferents projectes relacionats amb el món vinícola: «Tenim potencial i ho hem d'aprofitar, per exemple amb el centre d'interpretació enoturístic que tindrem a l'antic Escorxador de Navàs». Són fórmules per promocionar el municipi i fomentar el turisme.