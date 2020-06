El Batibull es readapta per oferir propostes per als més petits

La festa major infantil de Sant Fruitós, el Batibull, que té lloc des d'avui fins dijous, 2 de juliol, no podrà oferir alguns dels seus actes tradicionals, com la festa del confeti, el correaigua o l'escuma, però s'han programat actes alternatius que combinaran cercaviles amb microespectacles en tres places i tres horaris diferents «per evitar que hi hagi aglomeracions i permetre que la gent es pugui dividir», argumenta el tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, Jordi Planell.

El Batibull és el preludi de la festa major d'estiu i cada any omple el poble d'animació i diversió infantil. Aquest any, tot i que l'activitat serà més moderada per ce-nyir-se a les mesures de seguretat per la covid-19, els nens i nenes tindran la seva dosi de diversió amb un espectacle diari.



Tres espectacles

El cartell dels espectacles infantils és ben llaminer. Avui, a partir d'1/4 de 7 de la tarda, hi haurà cercaplaces i animació infantil amb Pep Callau i els Pepsicolen, i Cia Fadunito-La Gran Família. Demà, dimecres, també a 1/4 de 7 de la tarda, serà el torn de la companyia Pop per Xics, que interpretarà Venim rodant. Tant l'un com l'altre es faran amb un format nou: es representaran en tres espais diferents del poble, que són el Cobert de la Màquina de Batre, la plaça Alfred Figueras, i la plaça Salvador Espriu, «que fins ara no havia estat mai escenari de cap obra», explica Planell. D'aquesta manera, no es concentraran tantes famílies en un mateix lloc.

I el Batibull es tancarà dijous, 2 de juliol, amb una sessió de cinema familiar al Cobert del Batre. Es projectarà la pel·lícula Frozen 2.