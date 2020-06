Els concerts es faran al Cobert amb capacitat limitada i el públic assegut

La música tindrà un paper destacat a la Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages. De divendres a diumenge s'han programat concerts del cantautor de les Ter-res de l'Ebre Joan Rovira, que actuarà acompanyat de la seva banda; Los 80 Principales; i l'Orquestra Swing Latino, que es faran al Cobert del Batre amb dues sessions amb el públic assegut i amb capacitat limitada (cal invitació, gratuïta a santfruitos.cat).

I un dels actes estrella serà l'espectacle itinerant de l'actor Quim Masferrer, dilluns a la nit.



«Moltes gràcies», de Masferrer

Moltes gràcies és un xou que neix amb el lema «Si no podem anar al teatre, el teatre ve a nosaltres». És el primer muntatge de carrer de Quim Masferrer, i es podrà seguir en streaming a moltesgracies.cat i en una pantalla gegant al Cobert de la Màquina de Batre.

Si fins ara el públic anava a veure l'actor, en aquesta ocasió serà l'actor qui anirà a veure el públic. Sota aquesta premissa, un escenari de 10 m2 sobre rodes recorre els carrers principals de les poblacions on fa parada l'obra, una de les quals és Sant Fruitós. Masfer-rer actuarà des de l'escenari amb l'objectiu que els veïns i veïnes del poble expliquin històries i les comparteixin.

Sessions de DJ virtuals

El cartell musical destinat al jovent aposta per l'anomenat Santfree DJ Virtual Party, amb sessions de reconeguts DJ però que seran retransmeses per Youtube i Ràdio Sant Fruitós. No hi haurà festes presencials per evitar aglomeracions i contactes, i per tant els joves hauran de seguir les sessions de DJ des de casa en grups reduïts.

Segons assenyala el tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Sant Fruitós, Jordi Planell, «som conscients que el jovent és el col·lectiu que surt més perjudicat d'aquesta festa major, però no es pot gaudir d'aquestes sessions en viu i barrejar centenars de persones. Esperem que amb aquest format la resposta sigui bona».

Divendres, 3 de juliol, de les 11 de la nit a les 3 de la matinada, actuaran els DJ Arzzet i Món. I dissabte, dia 4, serà el torn de DJ Berna i DJ Adrià Ortega.