Castell de focs per veure des de casa

«El castell de focs és un clàssic de la Festa Major de Súria que aquest any tampoc no hi pot faltar», apunta la regidora de Festes, Alba Santamaria. Dilluns a la nit, per tancar la programació festiva hi haurà castell de focs, però aquest any es dispararà des de l'esplanada entre el carrer Tarragona i el barri de Santa Maria, i no des del pont de Salipota. El canvi d'ubicació s'ha fet per augmentar la visibilitat des dels domicilis i evitar que la gent s'hagi d'apropar a la zona. «No volem aglomeracions i d'aquesta manera es podrà veure el castell de focs des de casa», remarca Santamaria.