Súria s'endinsa en una festa major de petit format i amb garanties de seguretat

Súria celebra la festa major condicionada per la covid-19. L'Ajuntament ha apostat per tirar endavant una programació «austera i més reduïda que l'habitual, per garantir les mesures de seguretat», explica la regidora de Festes, Alba Santamaria.

Tot i que s'han anul·lat els actes de gran format, com el concert de Doctor Prats i l'espectacle de Pot Petit, «perquè no eren viables, per la situació actual que vivim», es manté l'essència de la festa «amb actes tradicionals i emblemàtics, i amb una aposta per tornar a engegar l'activitat cultural», apunta Santamaria. Petits i grans podran gaudir de concerts d'estils diversos, píndoles de microteatre, espectacles infantils, concurs de pesca, autocinema, galejada amb els trabucaires, vermuts musicals (amb un format apropiat per garantir la seguretat), caminada popular i castell de focs. Són els actes que configuren el cartell de la festa major d'enguany.

Tota la programació es farà adaptada a la situació actual, seguint el protocol de protecció: els assistents hauran d'estar asseguts, es mantindran les distàncies de seguretat, caldrà portar mascareta, i evitar aglomeracions de gent a l'inici i al final dels actes. No hi haurà servei de bar als espais on es fan les actuacions, que principalment són la plaça Sant Joan i el parc municipal Macary i Viader: «tanquem el perímetre i caldrà seguir les indicacions dels organitzadors per no superar la capacitat permesa a cada acte», comenta la regidora Alba Santamaria.