Montclar fa una festa major més reduïda i aposta per la música

Montclar donarà demà, divendres, el tret de sortida a tres dies de festa major, que enguany serà més reduïda i amb actes de petit format a causa de la covid. S'han programat tres actuacions musicals, una per dia, i diumenge també un espectacle infantil. Totes les propostes es faran a la plaça de la Vila i es limitarà la capacitat a 150 persones, que hauran de veure les actuacions amb mascareta i assegudes seguint els protocols establerts per l'organització.

L'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, remarca que es garantirà la seguretat en tot moment: «hem programat només un acte per dia, excepte diumenge, que farem un espectacle infantil a la tarda, amb temps suficient per desinfectar abans no comencin les havaneres de la nit». La música serà el plat fort de la festa major. Demà a la nit actuarà Cafè Trio. Dissabte al vespre, sopar a la fresca amenitzat per Format 3 i Cesk Freixas. I diumenge, havaneres a càrrec del grup de Premià de Mar Barca de Mitjana. I els més petits podran gaudir de l'espectacle infantil Àpali, família! amb Rah-mon Roma.

Per assistir als actes de demà i diumenge cal fer reserva prèvia al telèfon 664 20 12 72, i per al sopar i concert de dissabte cal comprar entrada (15 euros) a montclar.cat. «Limitem la capacitat a la plaça amb tanques i fent que només s'hi pugui accedir per un sol punt. El màxim de persones per a cada acte és 150, però per a un poble petit com el nostre, de 130 habitants, és apropiat», diu Sala.

L'Ajuntament de Montclar ha apostat per mantenir la festa major, amb menys actes i adaptada a les circumstàncies, però que permet als veïns «gaudir de propostes culturals». A més, «és una manera d'ajudar els grups musicals, ja que el sector cultural sortirà molt perjudicat d'aquesta crisi del coronavirus», argumenta Raquel Sala.