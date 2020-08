Festa reduïda a Navarcles però amb actes per a totes les edats

Navarcles celebra aquest any una festa major reduïda, en un context marcat per l'evolució de la covid-19. No hi haurà tota una setmana d'activitat però sí quatre dies de propostes culturals, esportives, lúdiques i festives.

Segons l'equip de govern de Navarcles, «viurem una festa diferent, reduïda, i amb totes les mesures de seguretat, però al cap i a la fi, una festa major amb actes per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans, per als esportistes, per als artistes i per a les colles i famílies que volen gaudir i riure amb la seva gent». Totes les activitats es desenvoluparan d'acord amb els protocols sanitaris establerts. Així, és obligatori l'ús de mascareta a les actuacions i espectacles, on s'haurà d'estar assegut i mantenint les distàncies de seguretat. L'ocupació és limitada i cal inscripció prèvia a la pàgina web www.navarcles.cat o trucant al telèfon 93 831 00 11.

Tot i la reestructuració de la festa major, més d'una vintena d'actes ompliran Navarcles d'ambient lúdic i festiu, des d'aquest dijous i fins diumenge, 16 d'agost. Hi haurà caminades i curses, propostes lúdiques com la gimcana marrana o el paintball, també contes i cançons, taller de còctels, remullada a la piscina, classe de zumba, concurs de murals, concert amb Xarop de nit, actuació de l'artista Anaïs Vila i música amb DJ, sortida en bici, concurs de paelles virtual, espectacle de circ, sopar del parèntesi, mostra de balls, tast de meditació i ioga, activitats infantils, castell de focs i espectacle de màgia.

Les activitats es faran en diferents indrets de Navarcles, «tot espais oberts, grans i amb capacitat per encabir el públic amb totes les garanties», argumenta el regidor responsable de la festa major, Toni Muñoz. En aquest sentit, remarca que l'Ajuntament «és molt estricte amb el protocol sanitari, per evitar riscos».

L'aposta és fer festa major però sota control i amb les restriccions necessàries: «Aquest any, fem un parèntesi: menys dies, menys actes, prescindim de les experiències gastronòmiques, no fem activitats de grans aglomeracions, i les actuacions no s'allarguen més enllà de la 1 de la matinada per complir amb la normativa», explica Toni Muñoz.