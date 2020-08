Navàs inicia avui una festa major de sis dies

L'any 2020 passarà a la història per molts motius, però Navàs no ha volgut recordar-lo com l'any en què no hi va haver festa major al municipi. Per aquest motiu el consistori navassenc ha organitzat un esdeveniment que s'adapta a les condicions sanitàries i les mesures de seguretat del moment, però en el qual els habitants podran gaudir de tot un seguit de concerts i actuacions a partir d'avui mateix i fins el proper dimarts.

Marta Manubens, regidora d'Educació i Festes de l'Ajuntament de Navàs, comenta que «amb la incertesa que hi havia des de l'inici de la pandèmia sabíem que no podríem fer la festa major com l'havíem plantejat inicialment, però sempre hem intentat mantenir alguna cosa, analitzant com estava la situació sanitària per saber si es podia tirar endavant o no. Si hi hagués hagut més casos de covid a Navàs no l'hauríem fet, perquè el primer és la salut de tota la gent del poble».

Així doncs, avui mateix s'inicia una festa per a la qual s'han adaptat tots els actes a la situació actual, i en la qual un dels canvis mésimportantsésqueperprimer cop no hi haurà proclamació d'hereu i pubilla.

En qualsevol cas, els navassencs i les navassenques podran gaudir de sis dies de festa amb les actuacions d'artistes com ÚltimÀ- tom Band i QNDA!, Jo Jet i Maria Ribot, Cesc Freixas, el grup Xiula per divertir els nens i nenes del poble, els incombustibles Brams (que enguany celebren el 30è aniversari) i l'espectacle L'home orquestra, del Peyu.

Dilluns, 24, la plaça de l'Ajuntament acollirà l'actuació del cantautor Cesk Freixas | Lluc Miralles

Tot plegat se suma a una sessió de cinema a la fresca en la qual es projectarà la pel·lícula Jumanji: next level, una cercavila de gegants, el tradicional Ballde Bastoners, Cascavells, Nans i Gegants, l'espectacle infantil La gallina dels ous d'or i les actuacions de l'Orquestra Rosaleda, Pepi María José i el grup de tributs Abbey Road.

El darrer dia de festa major estarà disponible l'Splash Slide, un tobogan d'aigua de 129 metres ubicat a la baixada del Sant Jordi (passeig de Serrateix) que serà apte a partir de 2 anys.