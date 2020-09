Quins pobles celebren festes aquest cap de setmana?

Festa Major d'Artés

Divendres, pregó en línia de la festa major. A les 20.30 h, a la zona de l'escola bressol, 1a Trobada de bateries, amb Nasi Llovet i Ernest Larroya. Capacitat limitada. A les 21 h, a la plaça del Kanal, sopar jove de carmanyola. A partir de 16 anys. A les 22 h, a la plaça Major, concert de Fornax. Seguidament, Tupé Band. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. Dissabte, durant tot el dia, gangues de festa major a càrrec de la Unió de Botiguers d'Artés. A les 18 h, al parc de Can Crusellas, espectacle familiar Circumloqui, de la Cia. Peus de Porc. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a la web artescultu-ra.wixsite.com/festamajor. A les 19.30 h, a la plaça Major, espectacle del 5è aniversari dels castellers Picapolls de la Gavarressa. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultu-ra.wixsite.com/festamajor. A les 22 h, a l'escola Doctor Ferrer, espectacle musical Festa Major, a càrrec de la Cia. Loropardos i Ass. Art i Acció. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 22.30 h, a la plaça Major, concert amb Muttion. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a la web artescultura.wixsite.com/festamajor. Diumenge, a les 10 h, des del parc de Can Cruselles, sortida amb BTT. A les 11.30 h, al complex cultural de Cal Sitjes, cercavila de gegants amb la col·laboració de la Colla Gegantera d'Artés. A les 18 h, al parc de Can Cruselles, L'arbre de sucre, teatre familiar a càrrec d'Ada Cusidó. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 22 h, a l'escola Dr. Ferrer, concert a càrrec de Septet Metall de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 22.30 h, a la plaça Major, concert d'Àuria Franch. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a la web artescultura.wixsite.com/festamajor. Seguidament, concert amb Kiw Trio. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a la web artescultura.wixsite.com/festamajor. Dilluns, a les 18 h, al complex cultural Cal Sitjes, teatre familiar Llegendes de bèsties i valentes, a càrrec de la Cia. Cacauet Teatre. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 18 h, al parc de Can Cruselles, audició de sardanes de la Cobla Mediterrània, amb la col·laboració d'Amics de la Sardana d'Artés. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 20 h, al parc de Can Crusellas, audició de sardanes de la Cobla Jovenívola de Sabadell, amb la col·laboració d'Amics de la Sardana d'Artés. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsi-te.com/festamajor. A les 21 h, a l'escola Dr. Ferrer, espectacle Rock Cirk, a càrrec de la Dia. Rola Bola. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsi-te.com/festamajor. A les 22 h, al complex cultural Cal Sitjes, espectacle de Karla Show. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsi-te.com/festamajor. A les 22 h, a la plaça Major, concert amb Drop Collective. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. Seguidament, concert amb El Fugitiu. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. Dimarts, a les 18 h, a la sala Dos de Gener, Menuda comèdia!, teatre familiar a càrrec de la Cia. Jordi del Rio. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 21 h, al complex cultural Cal Sitjes, havaneres amb Mestre d'Aixa i rom cremat. Capacitat limitada. Cal adquirir entrades a artescultura.wixsite.com/festamajor. A les 23.30 h, al passeig Diagonal, fi de festa i traca de comiat.

23a Festa Major Alternativa d'Artés

Divendres, a les 19 h, al Bosquet de l'Aplec, poesia amb Juana Dolores, que presentarà Bijuteria. A les 20 h, concert amb Raimon & Garfunkel i el Piltrafilla. A les 21 h, sopar de gala i musiqueta. Dissabte, a les 12 h, al Bosquet de l'Aplec, concurs de paelles. A les 17 h, concert amb Quarts d'una. a les 22 h, concert amb Mateolika i Pariendola. Diumenge, a les 12.30 h, al Bosquet de l'Aplec, vermut i concert amb Ona Vilarmau i Alba Bruch. A les 18 h, Les més fortes de la Gavarresa, gimcana per equips de 5. A les 19.30 h, concert amb Santi Careta. Dilluns, a les 12.30 h, al carrer Jardí, vermut jazz. A les 17 h, al Bosquet de l'Aplec, tarda de jocs. Organització: Ateneu Popular la Falç.

Festa Major de Viladordis, Manresa

Dissabte, a les 19 h, toc de campanes, vespres de la Mare de Déu de Viladordis i res del rosari. A les 22 h, a l'exterior del Casal de Viladordis, música a la fresca amb el solista Raül. Diumenge, a les 13 h, missa solemne presidida per Ramon Corts i concelebrada pel rector Joan Antoni Castillo. En acabar, repic de festa major i cants a càrrec del Quintet Ja Veus. Dilluns, a les 10 h, missa en sufragi pels difunts de Viladordis.

Festa del Roser de Vilallobent, Puigcerdà

Dissabte, a les 22 h, al local social de Vilallobent, cantada d'havaneres amb La Ribera. Diumenge, a les 10 h, missa del Roser. A les 17 h, a la pista poliesportiva, sardanes amb la cobla Canigó. A les 19 h, concert de fi de festa amb el conjunt Sisco i Nando.

Festa Major de Solsona

Divendres, a les 21.30 h, a la plaça del Camp, presentació de Bell mig, programa audiovisual sobre producte local, cultura i territoria, projecció del capítol dedicat a Solsona i actuació de l'orquestra Electra del Cardener. Dissabte, a les 12 h, al Museu Diocesà i Comarcal, presentació de la guia per a una visita pastoral, seguida d'una visita guiada a càrrec d'Elisenda Almirall, tècnica del departament de Patrimoni del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat i autora dels textos. Cal fer reserva prèvia a museu@museusolsona.cat o al 973 48 21 01. A les 18 h, a la plaça del Camp, 37a Trobada d'Acordionistes, organitzada per Joan Ribera i Ramon Riu. A les 22 h, al Teatre Comarcal, representació teatral La nostra ciutat, de Thornton Wilder, dirigida i adaptada per Mia Parcerisa, i a càrrec de Lacetània Teatre. Part de la recaptació es destinarà al Fons d'emergència social de Solsona. Entrades: 12 euros; i 10 euros fins a 16 anys. A la venda a entrades.turismesolsones.com i a taquilla a partir d'una hora abans de la funció. Diumenge, 23a Caminada popular al Vinyet de Solsona, que es proposa fer lliurament per evitar aglomeracions. Els tracks de l'itinerar estan disponibles a la pàgina web del Centre Excursionista del Solsonès. A les 12 h, a la Sala Gris (Sant Miquel, 9), inauguració de l'exposició Escola de la Ribera 40 anys. A les 18 h, al Teatre Comarcal, representació teatral La nostra ciutat, de Thornton Wilder, dirigida i adaptada per Mia Parcerisa, i a càrrec de Lacetània Teatre. Part de la recaptació es destinarà al Fons d'emergència social de Solsona. Entrades: 12 euros; i 10 euros fins a 16 anys. A la venda a entrades.turismesolsones.com i a taquilla a partir d'una hora abans de la funció. A les 19 h, a la plaça del Camp, concert solidari a càrrec d'Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Prpject. Organització: SOM (Solsonès Obert al Món). Entrades a la venda a www.entrades.turismesolsones.com. En cas de pluja, l'acte s'anul·larà. Dilluns, a les 10.30 h, a la catedral, repic de campanes. A les 12 h, inici de la festa major amb una trabucada a càrrec d'Eudald Auguets i salutació de l'alcalde, David Rodríguez. Es podrà seguir l'acte a través d'Instagram @ajsolsona. A les 20.15 h, a la catedral, repic de campanes per anunciar el cant de la Salve. A les 20.45 h, a la capella del Claustre, cant de la Salve, interpretat per l'Orfeó Nova Solsona. Cal fer reserva prèvia a l'oficina d'atenció ciutadana o a cultura@ajsolsona.cat. Es retransmetrà pel canal de YouTube de la parròquia. A les 22 h, al Teatre Comarcal, representació teatral La nostra ciutat, de Thornton Wilder, dirigida i adaptada per Mia Parcerisa, i a càrrec de Lacetània Teatre. Part de la recaptació es destinarà al Fons d'emergència social de Solsona. Entrades: 12 euros; i 10 euros fins a 16 anys. A la venda a entrades.turismesolsones.com i a taquilla a partir d'una hora abans de la funció.

Festa Major de Montmajor

Dissabte, a les 17.30 h, animació de circ infantil amb Nando Caneca. A les 18.45 h, a l'església, missa i, tot seguit, ballada dels gegants i nans del Comú de Montmajor. A les 21 h, sopar a la fresca amenitzat amb música de Laura Luceño i, seguidament, monòlegs amb Improshow. Entrades: 15 euros. Diumenge, a les 17.30 h, espectacle de màgia per a tots els públics amb Toni Cors, premi nacional de màgia. A les 19.30 h, concert amb La Betty. Dilluns, a les 19.30 h, concert amb Cafè Trio i botifarrada popular. Preu: 3 euros. Tots les actes es faran a l'exterior i amb el públic assegut. Cal fer reserva prèvia per a tots els actes al 659 372 600.