Artés fa festa per al públic de casa

La covid-19 ha trastocat aquest estiu les festes majors. Artés viu aquests dies una festa atípica, amb un programa d'actes reduït però que aposta per propostes culturals i artistes de proximitat. L'Ajuntament ha programat fins al proper dimarts més d'una vintena de propostes culturals de petit format, pensades «per a la gent de casa». La capacitat limitada a unes 125 persones en cada acte converteix la festa major en «festa menor», que aposta, això sí, per donar veu a músics locals.

Els concerts i espectacles programats es fan en diferents espais d'Artés, pràcticament tots a l'aire lliure, «per poder garantir una festa segura i donar compliment a les recomanacions de les autoritats de salut pública», remarca la regidora de Cultura, Elisabet Carracedo. En aquest sentit, s'ha decidit anul·lar el torneig de tennis taula i la cercavila de gegants. Cal evitar aglomeracions, asseure's sense moure de lloc les cadires ni canviar-se de seient, mantenir la distància de seguretat, portar mascareta i fer servir els dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Carracedo posa èmfasi en la prevenció: «l'organització, que hem treballat moltes hores en la preparació de la festa, seguim estrictament el protocol marcat, amb totes les exigències sanitàries per evitar contagis, i esperem que la població sigui responsable». Fa un crida a la responsabilitat ciutadana i avisa que seran impecables: «No permetrem que el jovent faci botellón ni hi hagi festes alternatives. La Policia Local ho vetllarà i, si convé, els agents aixecaran actes i posaran denúncies».

Artés aposta per una cultura segura. Aquesta és la premisa: «Els actes que hem programat serveixen per donar un impuls al sector cultural, molt perjudicat per la crisi del coronavirus. Pensem que la cultura és segura i ha de seguir sent viva», remarca Eli Carracedo.