Montmajor fa una festa major més curta i amb menys actes

Els veïns de Montmajor, al Berguedà, podran gaudir des de d'aquest dissabte fins dilluns 7 de setembre de circ, gegants i nans, àpats populars, concerts, monòlegs i màgia. Són els actes que configuren la festa major d'enguany, marcada per la covid.

Serà més reduïda i austera però l'Ajuntament de Montmajor ha optat per no renunciar a programar activitats culturals i lúdiques «garantint al màxim les mesures sanitàries», comenta l'alcaldessa de Montmajor, Mar Monell. Reconeix que els va costar prendre la decisió de tirar endavant la festa major però que hi han apostat perquè «la cultura és sana», i l'han adaptat a les circumstàncies «amb menys dies i menys actes, però amb una programació que combina propostes per a tots els públics i edats. Hem muntat una festa que garanteixi la seguretat i també la diversió».

La programació arrenca demà a la tarda amb animació de circ infantil amb Nando Caneca, i després missa i ballada dels gegants i nans del Comú de Montmajor. Els sis nans, que representen animals, celebren enguany el seu trentè aniversari i es podrà veure una exposició a l'entrada del Local del Comú. S'hi mostraran els nans i imatges i història d'aquests elements folklòrics.

Demà al vespre, sopar amenitzat per Laura Luceño i a continuació monòlegs amb Improshow. Aquest acte ja ha esgotat les 120 localitats disponibles. Per complir el protocol sanitari, la capacitat en totes els actes és limitada, cal reserva prèvia, el públic estarà assegut en grups de màxim deu persones, es farà registre d'entrada, és obligatori dur mascareta, l'ús de gel hidroalcohòlic, mantenir la distància de seguretat i evitar aglomeracions a la barra i als serveis. «A més, hi haurà neteja i desinfecció després de cada acte», apunta l'alcaldessa.

Diumenge, a la tarda es farà un espectacle de màgia amb Toni Cors, i al vespre concert amb la Betty. I dilluns al vespre, l'actuació de Cafè Trio i la botifarrada ja ha exhaurit també els tiquets.