«Amb el format que plantegem, creiem que la cultura és segura»

Solsona no renuncia a la festa major tot i el context de pandèmia per la covid-19. Els actes s'adapten a les mesures de seguretat i salten del programa les sortides de la imatgeria, els ballets folklòrics, el castell de focs, les tronades i el concurs de músics al carrer. Es mantenen balls, concerts, espectacles familiars i exposicions.



Solsona viurà una festa major atípica, però malgrat tot l'Ajuntament ha apostat per una programació cultural i lúdica. Es van arribar a plantejar suspendre-la?

Fa setmanes que treballem per poder tenir una festa major adaptada a la situació, i tot i que d'entrada vam tenir clar que l'aposta era tirar endavant una festa major més reduïda, sí que és cert que amb el darrer decret que limitava les reunions de més de deu persones ens vam arribar a plantejar prescindir de la festa major. Però ho vam estudiar bé i vam apostar per mantenir tots els actes que es pogués, controlant la capacitat i les distàncies de seguretat, amb el públic assegut i amb totes les mesures i garanties sanitàries.

Aquest any no hi haurà folklore. S'ha de prescindir dels gegants i la imatgeria, i tenint en compte que és un segell identitari de la festa, suposo que dol?

Ens dol molt fer festa major sense folklore popular i imatgeria, però no trobem la manera de poder garantir la seguretat. Hem de tenir present que els gegants i la resta de peces folklòriques són molt estimats pels solsonins i tenen un efecte crida que costaria molt de controlar per l'allau de famílies que hi assistirien. És molt complex trobar una fórmula que ens permeti que la imatgeria sigui present en aquesta festa major, però tot i això he de dir que no llencem la tovallola i fins a l'últim moment estem mantenint converses amb entitats i particulars per si acabem trobant una solució que ens encaixi. Estudiem les idees que ens fan arribar els geganters per no prescidir-ne, ja que és normal que ells estiguin disgustats.

De tota manera, hi ha l'alternativa «Viu de festa». En què consisteix?

Juntament amb els geganters hem muntat una exposició amb tota la imatgeria, no és el mateix però és el recurs que de moment hem trobat. Es pot veure des d'avui, dissabte, fins al 13 de setembre al claustre de la catedral.

El castell de focs és un altre element que aquest any se suspèn. És una de les darreres modificacions del programa per extremar les precaucions...

Sí, perquè inicialment vam plantejar fer tres castells de focs en comptes d'un, però després vam veure que realment no podríem controlar la massificació de gent en aquests punts i vam decidir no fer-lo. Tampoc no hi haurà tronades ni concurs de músics al carrer. I esperem que no haguem de fer més modificacions d'última hora, que no descartem en cas que sortís un nou decret amb noves mesures. Anem dia a dia molt pendents de l'evolució de la pandèmia i del protocol d'actuació a nivell de seguretat sanitària.

Quins actes es poden dur a terme?

El plat fort són els concerts i els balls, que hem transformat en concerts. Són actes amb capacitat limitada i per als quals és necessari que els assistents s'apuntin per poder tenir un control del públic, que en tot moment estarà assegut, en grups reduïts i mantenint les distàncies de seguretat.

Quina és la capacitat?

Amb els serveis tècnics de l'Ajuntament hem dissenyat la quantitat de gent que es pot encabir a cadascun dels espais on es fan actes, i per exemple a la plaça del Camp, que és una de les més grans que tenim, hi cabran poc més de 200 persones. I a la Sala Polivalent, hi haurà lloc per a unes 190 persones. Val a dir que hem traslladat actes que històricament es feien en places més petites a places més grans.

Com s'ha de viure la festa major 2020, tan excepcional?

El missatge és que l'hem de viure en positiu, però sobretot conscients que el risc de contagi de la covid-19 hi és si no actuem amb responsabilitat. Però penso que és bo que puguem celebrar actes de festa major. Molts municipis s'han quedat sense i nosaltres hem lluitat per fer un tast cultural i n'estem contents.

El sector cultural és un gran damnificat de la crisi del coronavirus, i l'aposta de l'Ajuntament de Solsona contribueix que no en surti tan perjudicat...

Exacte. El fet de mantenir el màxim nombre d'actes culturals que hem pogut és una manera d'ajudar el sector i pensem que amb el format que plantegem la cultura és segura.

Quines mesures cal prendre perquè sigui una festa el màxim de segura?

A part de l'ús obligatori de mascareta, de respectar les distàncies, d'evitar massificacions... cal molt seny i sentit comú. Ens fa por que en context de festa sigui fàcil deixar-se portar i no complir les mesures pertinents però, tot i que com a ajuntament no podem arribar a tot arreu, vetllarem perquè això no passi. Però sobretot apel·lo a la responsabilitat.

S'han donat casos de 'botellón' de colles de joves en altres festes majors. Els preocupa?

A Solsona, tenim la Joventut Solsonina i els actes dels joves els coorganitzem amb aquesta associació, i realment són persones molt conscients i que actuen molt bé. Vull pensar que el jovent és conscient que no podem abaixar la guàrdia.

A nivell policial, com actuaran els cossos de seguretat?

En una reunió de coordinació de seguretat amb representants dels Mossos d'Esquadra, la Policia Local i tècnics municipals vam acordar que els cossos de seguretat estaran a l'aguait i no es tolerarà cap comportament incívic o insolidari. També vetllaran perquè no hi hagi aglomeracions als perímetres dels actes.

Quins aires de festa major respiren els solsonins?

Hi ha opinions per a tots els gustos i és lícit. Hi ha gent que agraeix que es faci festa major i altres persones que ens diuen que som agosarats.