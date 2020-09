Solsona adapta la festa al coronavirus

Solsona dona el tret de sortida a una festa major atípica, sense el seu segell identitari: els gegants. L'esquema festiu tradicional de la festa és el que es veurà més afectat per les mesures que obliga a adoptar la covid-19.

No hi haurà cercavila, ni baixades ni pujades del folklore, ni ballets a la plaça Major, ni capta de geganters. Malgrat que hi faltaran actes que els solsonins porten a l'ADN, sí que hi haurà actuacions musicals variades, espectacles familiars, teatre, activitats ludicoesportives, concursos i exposicions (podeu consultar els actes detallats i horaris a les pàgines centrals d'aquest suplement). Serà una festa major diferent, «però hem de mantenir viu l'esperit festiu», apunta l'alcalde, David Rodríguez, al programa d'actes. També remarca que «hem de ser tan escrupolosos amb la prevenció del contagi de la malaltia com sensibles amb el sector de la cultura, un dels més damnificats dels darrers mesos».

L'Ajuntament de Solsona ha apostat per mantenir els actes «que permeten un control absolut de la capacitat i de les distàncies mínimes». En aquest sentit, aquest any es potencien els espais exteriors i les places que permeten més capacitat d'assistència, com la plaça del Camp, que pot acollir 200 persones.

Amb un programa d'actes adaptat a les circumstàncies, l'Ajuntament de Solsona vetllarà pel compliment de les mesures i exigències sanitàries a la via pública i convida els solsonins i solsonines a gaudir de la festa «amb responsabilitat». La regidora de Cultura, Judit Gisbert, assenyala que «hem bastit una programació prou lluïda que, al mateix temps, respecta les circumstàncies que ens afecten». Una de les novetats d'aquest any, necessària per controlar la capacitat, és el requisit d'inscripció prèvia per assistir a diversos actes.

El cartell

El disseny del programa de la Festa Major de Solsona 2020 és obra de Jaume Gubianes Escudé. El navassenc, il·lustrador de llibres de text i de literatura infantil, ofereix, segons la regidora, «una imatge fresca i vigorosa que mostra el nostre bé més preuat, el folklore de la festa».