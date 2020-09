La música omple una festa major de Sallent reduïda

L'Ajuntament de Sallent s'ha vist obligat a reformular i repensar el format de festa major i els actes programats a causa de la covid. Se'n faran una quinzena entre aquest dijous i dilluns 14 i hi haurà concerts, espectacles infantils i exposicions per gaudir-ne petits i grans «amb seny, respecte i civisme», tal com apunta l'alcalde, Oriol Ribalta, al programa d'actes. El regidor de Cultura i Festes, Diego Miranda, afegeix que «la cultura és segura», i per això Sallent «no ha volgut renunciar a propostes musicals interessants per al públic i alhora contribuir a no ferir més el sector cultural, un dels més perjudicats per la crisi».

La festa major d'aquest any serà més reduïda, de petit format, i la música en serà el principal reclam. Aquest dijous a la nit, concert amb El Pont d'Arcalís, la formació del reconegut músic sallentí Jordi Fàbregas, que prèviament serà l'encarregat de pronunciar el pregó de la festa. Altres concerts programats són el de Cesc Freixas, aquest divendres a la nit; el de l'orquestra Metropol, dissabte, en dues sessions (tarda i nit); l'actuació del grup local The River Troupe Gospel, diumenge a la nit; i la doble sessió de l'orquestra Venus, dilluns (tarda i nit).

En totes les actuacions el públic haurà d'estar assegut, mantenir la distància de seguretat i portar mascareta. La capacitat està limitada a un nombre determinat de públic, segons l'espai on es fa cada acte. Per exemple, al parc Pere Sallés hi caben unes 250 persones, a la plaça 19 d'Abril, unes 400, i a la plaça Sant Antoni Maria Claret, al voltant de 200. Per assistir als actes cal obtenir, gratuïtament, els tiquets a codetickets.com o a l'ajuntament de Sallent.

Les actuacions musicals es complementen amb altres porpostes com ara espectacles infantils, exposicions i Frikinto. En canvi, no hi haurà actes emblemàtics com el castell de focs, la ballada de gegants, la cursa de canoes o el concurs de paelles. «Són actes complicats de dur a terme en la situació en què ens trobem. Alguns, òbviament, ja els vam descartar d'entrada, però per exemple el castell de focs ens vam plantejar mantenir-lo disparant-lo des de dos punts», explica Miranda. Aquesta opció es va descartar per dos motius: per seguretat i pel tema econòmic, argumenta: «Ja hem destinat molts diners a ajudes socials destinades a la covid i caldran noves aportacions».