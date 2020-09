Avinyó adapta la festa a la covid amb la reducció de dies i d'actes

Avinyó dona aquest divendres el tret de sortida a la festa major marcada per la covid, amb una programació que es redueix a quatre dies i amb menys actes. «Serà una festa de petit format, pensada per a les famílies d'Avinyó», comenta la regidora de Cultura, Eulàlia González. Les actuacions musicals i els espectacles seran el plat fort de la programació, que engloba una quinzena d'actes, fins dilluns 21 de setembre. Serà una festa major amb mesures de seguretat anticovid però amb essència de diversió.

L'espectacle inaugural de la nit d'aquest divendres i la mostra de foc precediran el concert amb Hey! Pachucos, una proposta dirigida als joves però amb un format atípic: amb el públic assegut a la pista polivalent, amb capacitat limitada a 195 persones. Aquest serà l'escenari de tots els actes, que es desenvoluparan «amb totes les mesures de seguretat sanitàries per evitar contagis de covid-19», assenyala la regidora Eulàlia González. Caldrà respectar la distància de seguretat, fer ús de la mascareta, evitar aglomeracions i seguir el protocol marcat per l'organització.

Dissabte, 19 de setembre, es farà el popular concurs de paelles via Instagram, l'obra per a infants Contes encaixonats amb la companyia DeParranda, el quinto de festa major i el concert amb Koers. Diumenge, Avinyó es llevarà amb la despertada a càrrec de la xaranga Urband; i al migdia es podrà veure l'obra de teatre familiar La petita Capmany, de Tanaka Teatre. Al vespre, el concert de l'orquestra Selvatana omplirà la sala polivalent, i a la nit, més música amb Timbason. La festa es clourà dilluns amb un homenatge a la gent gran del poble i concert del grup Mil·lènium.

Per assistir als actes cal fer reserva prèvia de localitats al centre cívic Can Tutó, i cada persona pot encarregar un màxim de 8 entrades per activitat.

L'Ajuntament d'Avinyó aposta per la festa major per gaudir d'actes lúdics i culturals i «amb la voluntat de donar suport al sector cultural», remarca la regidora Eulàlia González.