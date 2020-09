Berga fa la Fira de Santa Tecla amb mesures contra la covid

Berga celebra aquest dissabte i diumenge la fira ramadera de Santa Tecla al recinte firal a l'aire lliure del passeig de la Indústria. L'edició incorpora mesures addicionals de seguretat per evitar la propagació de la covid-19.

La fira s'estendrà des de la plaça Viladomat fins davant de l'ambulatori, una àrea més extensa de l'habitual per poder augmentar la distància de seguretat entre expositors, que serà de tres metres. Aquesta és una de les mesures que adopta l'Ajuntament de Berga per garantir el desenvolupament de la mostra amb seguretat, tant per a participants com per a assistents.

L'espai firal estarà perimetrat i es podrà entrar al recinte per quatre accessos (plaça Viladomat, carrer Lluís Millet, avinguda del Canal Industrial i rotonda de l'ambulatori). D'aquesta manera, es podrà controlar i limitar la capacitat. També s'establiran controls específics d'assistents a la zona d'exposició del bestiar i a l'espai d'actuacions musicals.

A més, hi haurà un reforç de la senyalització de la mostra per recordar als visitants el compliment del protocol sanitari i posar èmfasi a la «triple M: mans netes, mascareta i metres de distància», comenta la regidora de Promoció Econòmica i Fires de Berga, Roser Rifà.

El berguedà Salvador Vinyes ha dissenyat els cartells que indiquen els espais que hi ha a la fira, el tipus de bestiar, les activitats i les mesures d'higiene i seguretat per la covid. També ha elaborat el material de difusió de la fira, que s'il·lustra amb unes banyes que representen el caràcter ramader de la mostra.