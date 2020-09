El bolet, reclam d'una fira amb vint artesans i productors

Parada de bolets l'any passat a la fira de la Pobla, on demà se'n veuran perquè al Berguedà ja se'n fan

Comença la temporada de bolets i les perspectives són bones. «Als boscos berguedans en comencen a sortir, la Fira del Bolet de la Pobla de Lillet podria coincidir amb la primera collita bona», diu el regidor de Promoció Econòmica, Xavi Serra. La Pobla celebra aquest dissabte una fira que té el bolet com a reclam, així com també les parades de productors alimentaris i d'artesans. En total, una vintena de paradistes s'estendran al carrer Jussà durant tot demà, en una jornada que es complementarà amb concursos de boletaires i concerts.

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet ha apostat per una Fira del Bolet d'un sol dia i amb totes les mesures anticovid: «les parades mantindran la distància de seguretat, paradistes i públic hauran d'anar amb mascareta, i caldrà fer ús de gel hidroalcohòlic», explica el regidor Xavi Serra. Tot i que no es faran els tastos gastronòmics i àpats de cada any al pavelló, «no hem volgut renunciar a deixar tastar els nostres embotits, formatges...», i els botiguers i paradistes en podran oferir als visitants, que també podran degustar vins i cerveses. La previsió és que la fira atregui públic, en coincidir amb el pont de la Mercè a Barcelona.

Concursos de bolets

Els boletaires podran participar a la segona edició del concurs que premia els tres cistells de rovellons amb més pes (tres premis: 100 euros el primer classificat; 50 el segon; i 30 el tercer). També té premi el bolet més gran. I el bolet més estrany. Els concursants s'han d'inscriure a l'ajuntament de la Pobla de Lillet a partir de les 7 del matí. Paral·lelament, els més petits podran participar al concurs infantil de bolets; els premis seran vals de 35 euros per gastar a botigues del poble. Hi haurà obsequi per a tots els participants.

Actuacions musicals

La música serà un bon complement de la Fira del Bolet de la Pobla de Lillet, aquest dissabte. S'han programat dues actuacions, una al migdia i l'altra a la tarda. Totes dues es faran a la plaça de l'Ajuntament, amb el públic assegut i capacitat limitada. A les 12 del migdia es podrà gaudir del concert de Crazy Trio; i a les 6 de la tarda, actuarà el Sr. Ramon.