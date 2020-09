Les fires i festes més destacades d'aquest cap de setmana

Marató Cultural-Festa de les Entitats de Berga

Divendres, a les 19 h, a la plaça de la Font del Ros, Recordant musicals a càrrec de Munt d'Arts. A les 20.30 h, Kahoot a càrrec de Ben Anats. A les 22 h, projecció del documental A prop de casa. La lluita per no desaparèixer sota el pantà de la Baells, a càrrec d'Òmnium Cultural Berguedà.

Dissabte, d'11 a 14 h, al parc de les Aubes, jocs per a tots els públics i dinamització teatral, a càrrec de la Cia. de Jocs l'Anònima i del grup de teatre infantil i juvenil del Teatre Patronat. De 18 a 20 h, gimcana a càrrec de La Bauma dels Encantats. A les 12 h, a la plaça de la Font del Ros, taller de sardanes a càrrec de la Colla Sardanista Cim d'Estela. A les 13 h, vermut amb la Berguedana de Folklore Total. A les 14 h, dinar a càrrec dels Castellers de Berga. A les 16 h, cafè amb Mariona Puig & Arnau Martín. A les 17.30 h, concert amb Cafè Trio. A les 19.30 h, concert de Format 3. A les 21 h, sopar-concert amb Titot i David Rosell, a càrrec de l'Associació de Veïns de la Font del Ros i AEIG Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella. A les 22.30 h, karaoke a càrrec de La Berguedana de Trash. A les 00.30 h, PD's amb PD Yu i Toni Malé. Preus: 5 euros el dinar i 5 euros el sopar. Accés del dissabte a partir de les 17 h, 5 euros (no inclou el sopar). Abonament: 12 euros. Hi haurà venda anticipada de tiquets, fins a exhaurir les unitats. Organització a càrrec de 14 entitats berguedanes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga.



67a Firanoia d'Igualada

Divendres, de 17 a 21 h; dissabte, de 10 a 14.30 i de 17 a 21 h; i diumenge, de 10 a 14.30 i de 17 a 19 h, fira multisectorial al passeig Verdaguer i Automercat, mercat de l'automòbil d'ocasió, a la plaça de Cal Font. Hi participen més de 160 expositors. Diumenge, de 10 a 14 h, Mercat d'Antiguitats, Col·leccionisme, Art i Artesania. Dissabte, de 10 a 21 h; i diumenge, de 10 a 19 h, Fira d'Artesania. Durant tots els dies, espais d'esbarjo familiars, jocs gegants amb família, Espai Abacus, Mercat de Lletres, Creu Roja Respon, amb recollida solidària de productes de primera necessitat; i Espai La Malla, iniciativa de dissenyadors, enginyers i altres professionals per fer front a les necessitats de material de protecció sanitària derivades de la covid-19.



30a Fira del Bolet i del Boletaire de la Pobla de Lillet

Dissabte, a les 7 h, concurs de boletaires i concurs infantil. Inscripcions a l'ajuntament a partir de les 7 h. A les 10 h, fira d'artesans i productors als carrers de la vila. A les 12 h, concert de Crazy trio. A les 12.30 h, arribada dels boletaires. A les 14 h, entraga de premis del concurs. A les 17 h, desconfinament dels Capgrossos de la Pobla de Lillet i passejada per la fira. A les 18 h, concert de Sr. Ramon.



Fira de Sant Miquel de Santpedor

Divendres, a les 21 h, a l'auditori del Convent, espectacle inaugural de la fira: Lorca, a càrrec de l'actor Joel Minguet. Entrades: 10 euros. Venda anticipada a l'Ajuntament. Col·laboració: El SAC. A les 20 h, obertura de l'espai Vermusic al pàrquing de Cal Llovet. Hi haurà food trucks i, a les 21.30 h, concert amb Rubber Soul, banda de tribut a The Beatles. A les 19 h, obertura de la taverna popular de la fira a la plaça Catalunya. A les 20 h, mostra de cultura popular; a les 21 h, botifarrada; i a les 22 h, DJ Rutxo. Organització: Associació Bous de foc de Santpedor.

Dissabte, a les 8 h, sortida de la plaça del Sindicat del recorregut amb BTT dins de la Setmana Europea de l'Esport. Organització: CE 2x2. A les 9.30 h, passejada botànica per l'Aiguamoll de la Bòbila a càrrec d'Àlex Pérez Ferrer, naturalista del departament de Botànica de la Universitat de Barcelona. A partir de les 10 h, a la plaça Gran U d'octubre, partides simultànies d'escacs amb el gran mestre Jordi Magem. A les 18 h, obertura de l'espai Vermusic al pàrquing de Cal Llovet. Hi haurà food trucks i, a les 20 h, concert amb Marc River; i a les 22 h, concert amb Smooth Trio. A les 12 h, obertura de la taverna popular de la fira a la plaça Catalunya amb concert-vermut amb Keziah. A les 18 h, 8è tast de cerveses artesanes amb sopar d'hamburguesa. Reserva anticipada a les xarxes socials. Places limitades. a les 22 h, concert amb la Tropical. Organització: Associació Bous de foc de Santpedor. De 17 a 20 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc, exposició Traían el pelo suelto y corona de flores, peces de ready-made que neixen amb la intenció de replantejar les qüestions que s'exposen a l'obra teatral La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Organització: El SAC. A les 17.30 h, davant de la Nau, cercavila de la Colla Gegantera de Santpedor. A les 21 h, a la plaça Catalunya, mostra de foc a càrrec dels Bous de Foc de Santpedor.

Diumenge, de 10 a 20 h, pels carrers i places del poble, 30a Fira de Sant Miquel amb comerç local i entitats de Santpedor. A les 11 h, obertura de la taverna popular de la fira a la plaça Catalunya amb la xerrada Del camp de la font a cal Jorba, a càrrec de Toti Vila i Mireia Vila. A les 12 h, concert-vermut amb Sèlia, Acordionistes de Santpedor i The Velcros. A les 14 h, arrossada popular. A les 18 h, concert De retrobament amb músics locals. A les 19 h, 10è Karaoke popular i 4t concurs de camieses alegres. Organització: Associació Bous de foc de Santpedor. A les 11 h, obertura de l'espai Vermusic al pàrquing de Cal Llovet. Hi haurà food trucks i, a les 12.30 h, vermuts musicals. A les 20.30 h, concert amb David Palau i Nacho Romero. A les 12 h, programa especial dels 40 anys de Ràdio Santpedor 90.0 FM. A les 12 h, a la plaça de l'Església, exhibició d'activitats de la llar d'avis Ca l'Arola. A les 11 h, actuació bastonera itinerant a càrrec dels Picarols de Santpedor. D'11 a 14 i de 17 a 20 h, a l'auditori del Convent de Sant Francesc, exposició Traían el pelo suelto y corona de flores, peces de ready-made que neixen amb la intenció de replantejar les qüestions que s'exposen a l'obra teatral La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Organització: El SAC. De 17 a 20 h, a la plaça de l'Església, balls country line dance a càrrec de l'Associació Country de Santpedor. A les 19 h, a la plaça Gran U d'octubre, concert de fira amb Anaïa Vila, que presentarà el disc Contradiccions.