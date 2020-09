Igualada arrenca FirAnoia amb la suma de quatre fires en un cap de setmana

Amb l'objectiu de dinamitzar econòmicament el sector serveis i el comerç de proximitat de la Conca d'Òdena, Fira d'Igualada aposta per FirAnoia. La fira multisectorial, que es va haver de cancel·lar el juny, se celebra aquest cap de setmana i es fa coincidir amb tres certàmens més que es van ajornar durant el confinament: la fira del mercat de l'automòbil d'ocasió Automercat, la Fira d'Artesania i el Mercat d'Antiguitats.

En total, hi participaran 171 expositors (40 de comercials, 16 d'automoció, 75 d'antiguitats i 40 parades d'artesania). «FirAnoia tornarà a esdevenir el millor aparador del potencial econòmic de la comarca», assenyala Marc Castells, alcalde d'Igualada. El president de Fira d'Igualada, Magí Senserrich, hi afegeix: «FirAnoia vol contribuir a la reactivació econòmica de l'Anoia i l'edició d'enguany és fruit de la suma d'esforços d'expositors, empreses, institucions, entitats i visitants. Al llarg de tres dies es fomentarà i impulsarà l'activitat comercial i de proximitat a través de les relacions que s'estableixen entre expositors i visitants, alhora que es genera un important moviment en comerços i restaurants de la zona». FirAnoia, segons Senserrich, «permetrà descobrir el bo i millor dels nostres sectors econòmics, i amb totes les mesures de seguretat necessàries per la covid-19».



Prevenció contra la covid

FirAnoia se celebra des d'avui divendres fins diumenge a l'aire lliure, al passeig Verdaguer. Per tal de complir tots els protocols sanitaris i de seguretat anticovid, Fira d'Igualada ha previst un recorregut que permeti mantenir la distància de seguretat entre expositors i visitants, així com mesures de control de la capacitat a cada tram del passeig, a part de l'obligatorietat de portar mascareta. En aquesta edició s'amplia l'equip de vigilància i seguretat i, a diferència d'altres anys, la fira farà una aturada al migdia per poder realitzar tasques de neteja i desinfecció.