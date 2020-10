Arrenca la Festa de la Verema, amb activitat a molts punts del Bages

La 25a Festa de la Verema del Bages aposta enguany per la descentralització i celebrarà més d'una trentena d'actes en tretze municipis del Bages i el Moianès. L'activitat es concentra d'aquest divendres a diumenge, 4 d'octubre.

Com és habitual, es manté el gruix d'actes a la plaça Vella d'Artés. Entre altres propostes, s'han programat tastos de vins de la DO Pla de Bages guiats per sommeliers, visites guiades al patrimoni de la vinya i el vi de la comarca, i actuacions musicals. Enguany, també es fa una aposta per la gastronomia local i de proximitat.

La festa d'enguany té un format més reduït i adaptat a la normativa per la covid-19. Per participar als actes cal fer inscripció prèvia o comprar entrades anticipades al web festaveremabages.cat. Si la capacitat ho permet també se'n podran adquirir el mateix dia.

«Serà diferent, però serà la Verema». Amb aquest lema l'Ajuntament d'Artés i el Consell Regulador de la DO Pla de Bages, entitats organitzadores de la festa, pretenen acostar el patrimoni vitivinícola de la comarca i els vins de la zona arreu del Bages. Tant l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, com la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré, han destacat «la importància que se celebri una festa com la de la Verema, i es faci apostant pel territori, la proximitat i una obertura dels actes arreu de la comarca». L'objectiu, assegura Farré, és «motivar el turisme de proximitat vinculat a un producte local com és el vi, i promoure el sentiment identitari».



Inauguració a la Torre Lluvià, aquest divendres

El Nocturna Vinum d'ahir havia de ser el preludi de la 25a Festa de la Verema. I aquest divendres, es farà la inauguració a la Torre Lluvià de Manresa, amb visites guiades, presentació de plaques de cava commemoratives del primer quart de segle de la festa, tast de vins i presentació de la ruta del vi DO Pla de Bages.



Artés, epicentre de la Verema

L'epicentre de la festa és a Artés, on hi haurà activitat durant tot el cap de setmana. Aquest dissabte, s'hi faran tastos guiats, jocs per a infants, actuaran els bastoners d'Artés, i també hi haurà sopar maridatge amb actuació musical.

I diumenge, hi haurà fira d'artesania, vermut musical, més tastos guiats i concerts.

Tots els actes segueixen estrictament el protocol anticovid. Entre altres mesures, es muntaran taules per compartir en grups de màxim sis persones, caldrà mantenir la distància de seguretat, portar la mascareta i fer ús dels dispensadors de gel hidroalcohòlic.