El consum de vins catalans guanya terreny

El consum de vins amb DO catalana ha crescut per sisè any consecutiu i se situa en el 41,3%, segons l'informe Nielsen del 2019, fet públic ara per l'Incavi (Institut Català de la Vinya i el Vi). L'estudi, que analitza el consum del vi al conjunt de Catalunya, reflecteix un increment del 3,5% respecte al 2018, mentre que el creixement ha estat del 14% durant l'última dècada. Un progrés que el director general de l'Incavi, Salvador Puig, atribueix a una «reacció» per part de les empreses i l'administració per millorar la promoció i guanyar terreny a altres DO espanyoles amb campanyes més «agressives».

Durant el 2019, a Catalunya es van vendre 95,8 milions de litres de vi, dels quals 57,5 eren procedents d'alguna denominació d'origen. D'aquests, 23,7 milions corresponen a alguna DO catalana. La dominant és la DO Catalunya, que representa el 16,6% del consum, mentre que la segona posició l'ocupa la DO Penedès, amb el 7,2%. La tercera regió amb els vins més consumits a Catalu-nya és la DO Terra Alta, amb el 5,5% del mercat; seguida de la DO Costers del Segre, amb el 3,2%; i la DO Montsant, amb el 2,7%. La llista continua amb la DO Empordà, que ocupa el 2,4%; la DO Priorat, que representa l'1,6% del mercat; i la DO Tarragona, amb l'1,2%. Finalment, la DO Conca de Barberà representa el 0,4% del consum; la DO Pla de Bages, el 0,3%; i la DO Alella, el 0,1%.

El creixement en conjunt del consum de vins catalans a Catalunya és vist com «un salt molt important» pel director general de l'Incavi. Salvador Puig destaca que és el resultat «de picar pedra de forma continuada, donant informació al consumidor per fer créixer la cultura del vi en una ciutadania molt urbana que s'ha connectat amb la ciutadania rural».