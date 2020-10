Imatges arrelades a la verema

#25veremabages. És l'etiqueta per poder participar al concurs de fotografies d'Instagram. De forma paral·lela a tots els actes, s'ha organitzat un certamen fotogràfic perquè tothom qui vulgui pengi imatges relacionades amb la festa, la verema i els vins dels Bages. Per participar al concurs cal ser seguidor dels perfils @veremabages i @dopladebages i etiquetar les fotos amb amb #25veremabages.

Entre totes les fotografies participants, s'atorgaran dos premis: un a la imatge amb més «m'agrada», i un altre a la millor foto escollida per un jurat. Les persones guanyadores s'enduran un pack d'enoturisme a la comarca del Bages, amb àpat, maridatge i pernoctació al Mas de la Sala de Sallent, visita a un celler de la DO Pla de Bages, i un lot de vins, caves i productes locals d'Artés.



Vídeo documental

A part del concurs de fotografia d'Instagram, que cada any té bona acceptació, enguany s'ha enregistrat un vídeo documental amb motiu del 25è aniversari de la Festa de la Verema, amb Artés com a punt neuràlgic. Titulat «25 veremes», el vídeo permet palpar l'arrelament de la verema a Artés a través de la història vitivinícola.

Testimonis vinculats al sector recorden l'època en què Artés era ple de vinyes i cellers, «i quan arribava la verema era festa grossa, tot el poble feia olor de most». L'evolució del sector i la creació de la DO Pla de Bages, amb el picapoll com a referència, també queden paleses al vídeo, així com l'interès actual pel món del vi.