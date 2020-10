Catorze restaurants berguedans serveixen menús del boletaire

Els bolets són protagonistes a les cartes dels restaurants del Berguedà. Catorze establiments de la comarca participen a la vintena edició de la Cuina del Bolet, una campanya gastronòmica que va néixer amb l'objectiu d'implicar els restaurants en accions col·lectives de promoció i difusió de la gastronomia de la comarca.

La Cuina del Bolet arriba al vintè aniversari en circumstàncies atípiques, per la covid, tal com argumenta el president de l'Associació Hostaleria i Turisme del Berguedà, Jordi Badia: «És un vintè aniversari que no podem celebrar com voldríem. Però malgrat la situació, catorze restaurants participen a la campanya i estem contents». Amb tot, allarga la mà a restaurants no adherits a l'associació que «s'animin a participar a la campanya de la Cuina del Bolet de cara l'any que ve». El vessant gastronòmic és un bon reclam i en aquesta edició «la demanda és bona, està funcionant molt bé».

És un any que es fan bolets als boscos, arriben cistells plens a les cuines i bons plats a les taules. Mentre duri la temporada de bolets, aproximadament fins a mitjan novembre, els restaurants de la comarca incorporen als seus menús diferents varietats de bolets. Els cuiners espremen totes les possibilitats que ofereixen aquests productes tardorencs introduint-los en entrants, segons plats i, fins i tot, postres, des de plats tradicionals fins a cuina d'autor.

Les propostes són molt variades, per exemple, es pot degustar un caneló de bolets amb beixamel de ceps, arròs de muntanya amb bolets, amanida de carbassa, formatge blau i rossinyols, coca de camagrocs amb verduretes, croquetes de ceps, rovellons amb pèsols negres, melós de porc duroc amb duxelle de bolets, vedella de muntanya amb rovellons, bacallà amb alls tendres, escamarlans i variat de bolets, o pa de pessic amb xocolata blanca i un toc de tòfona. Els preus dels menús oscil·len entre els 25 i els 58 euros.

La Cuina del Bolet està organitzada per Hostaleria i Turisme del Berguedà amb el suport de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Té la col·laboració de Rovellats Cava i Abadal i Monbolet.

El president de l'Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, destacava en la presentació de la campanya que «és una iniciativa consolidada a la comarca, i un referent». Recorda que la Cuina del Bolet compleix 20 anys promovent el turisme de tardor a la comarca. Lluís Vall donava les gràcies a Hostaleria i Turisme del Berguedà «per impulsar la Cuina del Bolet i conduir-la fins a aquesta xifra rodona de les 20 edicions».

Els fullets que s'han editat enguany tenen un codi QR que dona accés als menús que s'ofereixen i els diferents restaurants de la campanya. «És important utilitzar el codi QR, així es prescindeix del paper i s'evita el contacte, quan aquest passa d'unes mans a altres, com a mesura de prevenció de la covid-19».



Jornades Gastronòmiques

al Solsonès

Per la seva banda, el Gremi d'Hostaleria del Solsonès organitza les Jornades Gastronòmiques de Tardor amb els menús micològics, i la promoció i difusió dels productes locals i ecològics.