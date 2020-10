La collita de bolets és fins ara satisfactòria, tant per la quantitat com per la qualitat

El Berguedà i el Solsonès són comarques de la Catalunya Central que a la tardor es converteixen en un pol d'atracció per als boletaires. I aquesta temporada la collita està sent bona als boscos d'aquestes comarques. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) calcula que la producció de bolets serà similar a la mitjana dels darrers 20 anys, estimada en 60 quilos de bolets per hectàrea l'any. Enguany, però, està sent complicat fer una estimació de la producció, ja que els models meteorològics en què es basen varien molt i no hi ha una predicció estable.

Segons l'investigador del CTFC Juan Martínez de Aragón, les perspectives són que aquesta temporada sigui millor que la passada, quan la producció mitjana es va quantificar en només 30 quilos de bolets per hectàrea. L'expert ha explicat que aquest estiu hi ha hagut una pluviometria molt desigual arreu del país, amb comarques on des de final d'agost hi ha hagut pluges bastant constants, però en altres ha plogut molt poc. Per això, ha dit que ara com ara ja es poden trobar «quantitats interessants de bolets» en zones del Ripollès, el Berguedà, els Pallars i la Vall d'Aran, però en altres com el Solsonès «van sortint tímidament».

La fal·lera d'anar a buscar bolets és positiva pel fet que la ciutadania valora l'entorn natural i té ganes de gaudir-ne. Però la massificació també és una amenaça que pot posar en perill els boscos, per això «demanem respecte a la natura», remarca Pere Raja, alcalde de Castell de l'Areny. És un dels pobles de l'alt Berguedà que treu rendiment de la temporada boletaire. «Enguany es fan bolets, la collita fins ara és molt bona en quantitat i qualitat i això fa que hi hagi molt moviment de gent, sobretot els caps de setmana», diu Raja. Els boletaires omplen boscos, establiments turístics i de restauració: «És un benefici econòmic molt important per als municipis que vivim del turisme. Esperem que la bona temporada de bolets s'allargui tot l'octubre i bona part del novembre».