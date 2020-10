Consells per collir bolets Porta els bolets en un cistell de vímet, així el bosc en recupera les espores. Alerta amb els bolets tòxics! Comprova la previsió meteorològica abans de sortir de casa, i informa't de la zona si no la coneixes.

Agafa només les espècies que coneguis, amb moderació, i no esclafis les altres.

No remenis la fullaraca amb cap eina, perjudica el bosc i els bolets.

Si són bolets molt petits és millor que els deixis créixer.

L'interès pels bolets ha augmentat notablement ens últims temps, i cada cop més gent surt a collir-ne, sovint de forma indiscriminada, cosa que propicia que gairebé cada any es produeixin intoxicacions a causa de la inexperiència o la manca de mínims coneixements micològics. A Catalunya es poden trobar moltes espècies comestibles, algunes amb un interès gastronòmic considerable, i d'altres de tòxiques que fins i tot poden ser mortals. Aproximadament hi ha un centenar de bolets tòxics, alguns molt coneguts com per exemple la farinera borda. Tampoc no són comestibles els bolets de mantellina o la gírgola d'olivera.

No hi ha regles ni proves generals per distingir els bolets tòxics dels comestibles. L'única forma d'assegurar-se que un bolet és comestible o no, és mitjançant la cor-recta identificació de l'espècie, i s'aconsegueix gràcies al coneixement i l'experiència. Les tradicions populars de la toxicitat dels bolets com la prova de l'ennegriment de l'all o la patata són falses.

Consells de

seguretat per a boletaires

Porta equipament adequat, menjar i aigua. La roba de colors vius facilita la localització si et perds.

Porta mapes i sistemes tecnològics (telèfon, GPS, aplicacions...) que sàpigues utilitzar bé per orientar-te. Si et perds, truca al 112.

Pren punts de referència per orientar-te: camins, barrancs, el lloc on has deixat el cotxe...

Adapta l'activitat a la condició física i edat: evita zones de risc.

Planifica la tornada per arribar al punt de partida abans que es faci fosc.