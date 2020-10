Els paradistes de Cal Rosal viuen una bona temporada

El Mercat del Bolet de Cal Rosal (l'únic d'enguany al Berguedà) va obrir portes l'11 de setembre i un mes després els paradistes valoren molt positivament la temporada. Les previsions inicials eren bones i de moment, «les expectatives s'estan complint». Està sent una temporada boletaire amb bones collites al boscos del Berguedà i a les parades de bolets de Cal Rosal s'hi poden comprar rovellons, rossinyols, camagrocs, ceps, ous de reig... Les vendes de moment són bones, i els paradistes esperen que aquest ritme no afluixi fins a mitjan novembre.

El Mercat del Bolet funciona cada dia amb cinc parades agroalimentàries: una de formatges, una d'embotits, una de pa i coques, i dues parades de bolets. Els caps de setmana el nombre creix amb altres paradistes que s'hi sumen, per exemple un que ven productes relacionats amb la tòfona, o esporàdicament una parada d'olis, una de ganivets... «Els caps de setmana l'oferta és més àmplia, coincidint amb més afluència de públic», explica l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat.

Durant l'època de bolets, el petit nucli de Cal Rosal es converteix en parada obligatòria per a moltes famílies de la Catalunya Central i de l'àrea metropolitana per a qui els bolets i els productes alimentaris del Berguedà són un bon reclam. «Som en un lloc de pas i som un mercat del tot consolidat i de referència», remarca Prat. Els comerços i els restaurants de Cal Rosal també se'n beneficien i per això l'Ajuntament d'Olvan aposta any rere any pel Mercat del Bolet i per dinamitzar-lo.

En aquest sentit, aquest setembre s'ha fet la Festa de la Cervesa, amb cerveses artesanes i actuacions musicals; i el cap de setmana del 24 i 25 d'octubre hi ha prevista la Festa del Bolet, amb propostes gastronòmiques i lúdiques per a petits i grans. «La programació encara no la podem avançar però si la situació ens ho permet seran activitats adaptades a la covid, amb totes les mesures de seguretat sanitària».

En aquest sentit, a les entrades del mercat hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic; les parades s'han adaptat a la normativa respectant les distàncies i amb la instal·lació de vinils per separar-se dels clients; tots els aliments estan protegits per una mampara de seguretat; i s'han posat pancartes que recorden les mesures de prevenció anticovid.