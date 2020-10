Castellfollit promociona la mongeta en format virtual

La mongeta de Castellfollit del Boix és un producte singular i identitari d'aquesta localitat del Bages, i la Fira de la Mongeta és una oportunitat per revaloritzar-la en l'àmbit gastronòmic i el productiu. Aquest any, el context actual, marcat per la covid, no permet fer una fira presencial, però l'alternativa en serà una de virtual. Un format de fira, via Internet, que manté l'objectiu de posar en valor les propietats d'aquest apreciat llegum.

La pàgina web mongetadecastellfollitdelboix.cat és el principal aparador de l'esdeveniment. L'objectiu és que el portal sigui un punt de referència al voltant d'aquest producte agroalimentari únic i autòcton, amb informació sobre la mongeta, la seva cuina i els productors de la zona.

L'edició d'enguany inclou novetats com ara l'estrena del vídeo reportatge Llavors d'or blanc, que posa en relleu les persones que hi ha darrere del cultiu, la cuina i la preservació de la mongeta a Castellfollit del Boix. L'estrena està programada per a demà, dissabte, a les 10 del matí. Després hi haurà la xerrada «Aprèn més coses de la mongeta» amb Ana Rivera, de la Fundació Miquel Agustí, entitat que ha treballat en un projecte per a la millora genètica de la varietat tradicional de mongeta; i «Suma't al canvi, consumeix local», a càr-rec de Núria Serena, de la cooperativa de desenvolupament local Raiels.

Cal destacar l'activitat «Tasta-la i recorda'ns», que ofereix el regal d'una cullera de boix artesana a qui demà tasti la mongeta del restaurant Ca l'Andorrà. L'establiment no podrà servir els plats per la situació sanitària, però en cuinarà per emportar.

A més, se sortejaran deu culleres de boix artesanes a qui compri mongeta a les produccions locals participants, fins aquest diumenge. Les produccions es poden trobar al web firesvirtuals.cat, on hi ha la mostra de parades de la fira, agroalimentàries i artesanes.

La mongeta de Castellfollit és una varietat autòctona i originària de la població i és un dels 55 productes singulars catalogats pel Programa de la Xarxa de Productes de la Terra. La distinció destaca les característiques úniques de la mongeta, la diferencia de la resta i fixa les seves arrels al municipi.