Idees per Setmana Santa: El joc de buscar ous de pasqua!

El joc de buscar ous de pasqua és una activitat divertida i apta tant per a exteriors com per a l'interior de casa, per si no disposem d'espai a l'aire lliure o el temps no acompanya.

Per organitzar aquesta activitat el primer que haurem de fer és decidir quin dia ho celebrarem. L'habitual és el diumenge de pasqua al matí, però també pot fer-se qualsevol altre dia en què els nens ja tinguin festa. També, decidir quants nens participaran és important, per a poder calcular el nombre d'ous necessaris. L'habitual és comptar amb uns 10 o 12 ous per persona, perquè tinguin més opcions.

Per als ous hi ha diverses possibilitats. Una d'elles, és comprar ous naturals, coure'ls i decorar-los. Aquesta opció, a part de no ser molt cara, té l'avantatge que podem aprofitar uns dies abans perquè els nens els pintin al seu gust, i d'aquesta manera gaudir d'una tarda en família amb un treball manual divertit. Possibilitat que també se'ns ofereix si preferim comprar-los de plàstic en algun web. En l'actualitat hi ha moltes opcions de llocs on adquirir-los. L'únic problema és que no és una opció econòmica si hem de comprar molta quantitat. A més, en qualsevol d'aquestes dues versions, en finalitzar el joc, hauràs de preparar uns premis com a bossetes d'ous de xocolata, llaminadures o similars.

La tercera opció i una de les més habituals, és comprar ous de xocolata i que siguin aquests els que s'amaguin.

Per ambientar els participants, pots comprar diademes d'orelles de conill, o confeccionar-les tu mateix/a perquè puguin portar-les durant el procés de la cerca.

Per a la decoració del jardí, col·loca globus i alguna garlanda de pasqua. No es necessita gran cosa.

La mecànica del joc dependrà de l'edat dels participants. Si són massa petits, parlem de menors de 5 anys, no seran capaços d'interpretar els mapes, per la qual cosa haurem de recórrer a pistes o imprimir dibuixos o fer fotos dels llocs on es troben els ous perquè els sigui més fàcil localitzar-los. I no oblidar que no hauràs d'exagerar en el número d'ous amagats per a evitar que es cansin o s'avorreixin.

Si els nens són ja més grans, podràs contemplar altres possibilitats com a jeroglífics, pistes o proves una mica més complexes.

Un cop finalitzat el joc, i sobretot si es tracta d'ous de xocolata, la totalitat dels ous trobats es repartiran entre els participants a parts iguals per a evitar que uns pocs acaparin amb la majoria de dolços.