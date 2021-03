Activitats per fer aquesta Setmana Santa 2021

La del 2021 serà una Setmana Santa atípica, amb limitacions a la mobilitat. Però tot i així es podrà fer turisme de proximitat, escoltar caramelles i gaudir de la tradició de La Passió.

Una escapada rural

El sector turístic es mostra esperançat amb l'arribada de la Setmana Santa, que veu com un punt de partida inicial per recuperar progressivament l'activitat. Sense turisme estranger, el sector compta amb reserves de catalans que aprofitaran la recta final de la temporada d'esquí; que optaran per destinacions de costa; o que ompliran cases rurals de la Catalunya central. Les reserves al sector de l'agroturisme s'enfilen al voltant del 90%, amb reserves que es van omplir tan bon punt es va aixecar el confinament comarcal. Aquest relaxament de les mesures per fer front a la pandèmia de la covid, ha obert les portes a una lleugera recuperació del sector turístic, que alhora s'ho mira amb cautela.

Les caramelles es volen fer sentir en versió reduïda

A Súria estan acabant de perfilar com seran les caramelles d'enguany perquè hi pugui haver un tast musical. «El format s'ha d'acabar de concretar», apunten fonts consultades per Regió7. Seran, això sí, caramelles en versió reduïda.

A Callús, les Comissions de Caramelles de Grans i Petits informen que, tot i que han intentat dibuixar diversos escenaris per celebrar la Pasqua, de moment no poden assegurar que es pugui dur a terme cap acte.

Una altra localitat bagenca amb les caramelles arrelades és Sant Salvador de Guardiola, que en aquest cas ha optat per suspendre les caramelles d'aquest 2021.

Esquiar al Pirineu

Els establiments turístics del Pirineu de Lleida preveuen una ocupació mitjana superior al 85% entre Dijous Sant i Dilluns de Pasqua, tot i que variarà en funció del tipus d'allotjament i sempre que el temps acompanyi, segons les previsions del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L'aixecament del confinament comarcal, que permet desplaçaments fora de la comarca en una mateixa bombolla de convivència, ha disparat les reserves amb vista a Setmana Santa en el conjunt de la demarcació de Lleida, però sobretot a la zona del Pirineu. En aquest sentit, alguns establiments situats a l'entorn de les estacions d'esquí poden fregar la plena ocupació entre divendres i diumenge.

La Passió d'Olesa es pot veure al teatre i a casa

La Passió d'Olesa de Montserrat s'adapta a la situació actual marcada per la covid amb una aposta doble: incentivar que l'espectador vaig al teatre de La Passió d'Olesa i fer arribar La Passió a casa de la gent.

L'espectacle es representarà els dies 2, 11 i 18 d'abril. Totes les funcions seran, per primera vegada en horari de tarda (18.30 h). a més, s'emetran en streaming, és a dir en directe per Internet per mitjà d'una plataforma cultural online.

Turisme actiu i visites al patrimoni interior

El turisme actiu i les activitats aquàtiques també encaren amb optimisme la Setmana Santa pel que fa a la reserva d'activitats. Una oferta que en el conjunt de la demarcació de Lleida se suma a un ventall de propostes de turisme rural, turisme de natura, turisme cultural, activitats diverses com ara la floració de fruiters i la mateixa gastronomia del territori, que configuren els diferents punts d'atracció per als visitants en aquestes dates a les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida.

Així mateix, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, com també els diferents parcs naturals de la demarcació de Lleida, les esglésies de la Vall de Boí, el Centre d'Observació de l'Univers del Montsec, el monestir de Vallbona de les Monges, l'estany d'Ivars i Vila-sana, la Ruta dels Castells de Lleida i la mateixa Seu Vella de la ciutat de Lleida, seran altres dels indrets de les comarques lleidatanes que rebran un bon nombre de visitants per Setmana Santa, tal com en anys anteriors.

Montserrat obre el museu

El Museu de Montserrat (MDM) reobrirà les seves portes els dies 2, 3 i 4 d'abril (de Divendres Sant a Diumenge de Pasqua), de 10 a 14h. Durant aquests tres dies, a més de la col·lecció permanent, el visitant podrà gaudir de les dues exposicions temporals que estaven obertes abans del tancament pel confinament (13 de març de 2020): Palimsest: allò subjacent, una mostra retrospectiva sobre els temes més rellevants d'Àlex de Fluvià (1966-2015), com ara la incertesa, la dualitat, la contradicció i l'esperança; i Memòria, de Jordi Isern (1962), que consta de tres parts amb prop de 150 obres, totes elles creades per a aquesta instal·lació, i que mostren les etapes d'un procés de reflexió i de vivència personal de l'artista.