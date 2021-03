Creacions artesanes per fer dolça la Pasqua

Els obradors de les pastisseries treballen aquests dies en l'elaboració de les mones de Pasqua, i als aparadors ja hi llueixen figures de xocolata de tota mena. Segons el Gremi de Pastissers de la província de Barcelona, es preveuen vendre al voltant de 700.000 mones artesanes a tot Catalunya i apropar-se així a les xifres del 2019, les d'abans de la pandèmia.

L'any passat, Pasqua es va escaure en plena primera onada de la covid, amb un confinament domiciliari que va impedir celebrar la tradició de la mona en família. Tot això, els padrins no van renunciar a regalar la mona als fillols i les pastisseries es van reinventar portant les comandes a domicili. «Va ser una Pasqua atípica però no va ser tan desastrosa com semblava d'entrada, la vam mig salvar», remarca Josep Baylina, del Forn d'en Pep, de Manresa. Confia que aquest any «sigui millor».

Malgrat les limitacions, les pastisseries faran lluir la Pasqua: «Les tradicions no es poden perdre, i hem de poder celebrar i gaudir de la mona amb els fillols», comenta Rosa Maria Abadal, directora comercial de Forn de Cabrianes – La Lionesa. I afegeix: «Mantindrem el servei a domicili per facilitar la mobilitat i evitar cues a les botigues. Sortosament no estem confinats i això ens fa pensar que les vendes seran més bones que l'any passat».

Tot i això, el gremi calcula que la facturació baixarà entre el 15 i el 20% perquè continuen prohibides les trobades de diverses bombolles. Per tant, no es vendran mones grans: «les que tindran més sortida seran les petites, per a unes sis persones», diu Salvador Pérez, de la pastisseria manresana El Cigne. Fins i tot, alguns pastissers aposten per les mones individuals: «perquè tothom, també les persones que estan soles, pugui celebrar Pasqua menjant mona», diu Rosa Maria Abadal.

La varietat de gustos és àmplia: mantega, fruita, nata, trufa, ou filat... i l'oferta de figures de xocolata també és extensa. Les modes influeixen en la demanda tot i que la falta d'estrenes als cinema ha deixat sense nous personatges les mones del 2021. S'ha apostat per temàtiques «que sempre triomfen». El Barça, personatges de Disney, la saga de Star Wars, Harry Potter, La patrulla canina, SuperThings, dinosaures, unicorns, instruments musicals, taulers d'escacs... Figures creatives i originals amb segell artesà. Des del gremi, recorden que un producte artesanal de pastisseria és el resultat d'un treball artístic que implica hores de feina. S'han de crear els motlles de les peces, dissenyar les figures, fer la xocolata i decorar-les. El resultat satisfà padrins i fillols, que rebran il·lusionats la seva mona.

A les pastisseries ja tenen comandes i reserves però admeten que «la gent va més a última hora i compra més sobre la marxa», comenta Charo Cornejo, del Forn Passeig, de Manresa.

D'altra banda, la fi del confinament comarcal afavorirà pastisseries de municipis turístics i que s'han vist especialment afectades per les restriccions: «Estic pensant en pastisseries dels Pirineus i de la costa, que normalment tenen molts visitants i a qui el confinament comarcal els hauria pogut perjudicar molt la campanya», explica Elies Miró, president del gremi i pastisser de la Pastisseria Miró de Castellterçol.