Esperança i cautela al sector turístic

El sector turístic es mostra esperançat amb l'arribada de la Setmana Santa, que veu com un punt de partida inicial per recuperar progressivament l'activitat.

Sense turisme estranger, el sector compta amb reserves de catalans que aprofitaran la recta final de la temporada d'esquí; que optaran per destinacions de costa; o que ompliran cases rurals de la Catalunya central. Les reserves al sector de l'agroturisme s'enfilen al voltant del 90%, amb reserves que es van omplir tan bon punt es va aixecar el confinament comarcal. Aquest relaxament de les mesures per fer front a la pandèmia de la covid, ha obert les portes a una lleugera recuperació del sector turístic, que alhora s'ho mira amb cautela.

El Procicat va oficialitzar ahir la pròrroga de les restriccions vigents fins al 9 d'abril. Segons el secretari general de Salut, Marc Ramentol, s'està iniciant un «tímid creixement» en els casos de covid. Ha indicat que ara mateix hi ha «dues alertes» sobre la taula: l'augment de la mobilitat perquè comporti més interaccions entre bombolles i també la situació a les UCI. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon ha dit que el risc no està en el desplaçament sinó en el fet que s'utilitzi per tenir contactes fora de la bombolla de convivència. Tot i això, ha reconegut la preocupació pel que pugui passar aquesta Setmana Santa.

Entre avui i demà es preveu la sortida d'entre 440.000 i 500.000 vehicles. Serà la primera operació especial de mobilitat elevada des de l'inici de les restriccions per la pandèmia de la covid-19 el març del 2020. «És complicat predir el comportament de la mobilitat a la Setmana Santa», ha reconegut el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha explicat que hi ha «diferents condicionants» que s'han tingut en compte per tal de fer l'estimació.

El context de confinament perimetral, la limitació de la bombolla de convivència, el confinament nocturn i el teletreball són elements que podrien fer avançar o endarrerir alguns desplaçaments, de la mateixa manera que les vacances escolars també podrien provocar un esponjament de les sortides i retorns.