La Passió d'Olesa es podrà veure al teatre i a casa

La Passió d'Olesa de Montserrat s'adapta a la situació actual marcada per la covid amb una aposta doble: incentivar que l'espectador vaig al teatre de La Passió d'Olesa i fer arribar La Passió a casa de la gent.

L'espectacle es representarà els dies 2, 11 i 18 d'abril. Totes les funcions seran, per primera vegada en horari de tarda (18.30 h). a més, s'emetran en streaming, és a dir en directe per Internet per mitjà d'una plataforma cultural online.

Serà una versió especial, de durada més reduïda i amb una dramatúrgia adaptada. La versió d'aquest 2021 tindrà una durada d'1h 15' aproximadament i sense entreactes. No hi podran ser presents les escenes multitudinàries, però s'ha adaptat la dramatúrgia per concentrar en l'espectacle els quadres més significatius i emotius, envoltats d'una posada en escena també renovada d'acord amb la versió d'aquest any. Alhora, els avanços tècnics que es v an incorporar al teatre l'any passat –i que no es van poder estrenar pel confinament– aportaran una major expressivitat tant pel que fa al so com als efectes de llum. Les projeccions digitals es mantindran com a complement de l'escenografia física, que aquest any serà més minimalista.

En aquesta ocasió, pujarà a l'escenari un espectacle diferent a l'habitual i únic. Les entrades es poden adquirir a la pàgina web www.lapassio.cat.

Emissió online

Les representacions de La Passió d'Olesa es podran veure per primera vegada en streaming des de qualsevol lloc, amb subítols en castellà i anglès. S'ha fet l'aposta de fer arribar l'espectacle arreu per canals digitals perquè les persones que no puguin desplaçar-se al teatre també tinguin l'oportunitat de veure-la. L'accés a l'emissió per Internet es podrà adquirir des del web de La Passió d'Olesa.

La Passió d'Olesa de Montserrat és possible gràcies a l'esforç col·lectiu d'un poble que enguany es reinventa per mantenir viva la tradició i l'aposta per la cultura i el teatre. Malgrat no tothom podrà ser a l'escenari, l'esperit de l'entitat i de la seva gent se sobreposen a les circumstàncies per continuar endavant una història de gairebé 500 anys.