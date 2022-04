Les caramelles són una tradició del tot arrelada a Callús. I aquesta Pasqua tornarà a vibrar amb els cants i danses. Després de dos anys de restriccions per la covid, enguany es recupera el format i les activitats d’abans de la pandèmia. Uns 300 caramellaires, entre la colla dels petits i la dels grans, sortiran als carrers de Callús dissabte i diumenge de Pasqua, 16 i 17 d’abril.

Els actes arrencaran el Divendres Sant amb la presentació del llibre Aire! Caramelles a Callús, un projecte col·lectiu fet íntegrament per callussencs i callussenques. Posa en valor la tradició de les caramelles com un espai de trobada comunitària i un motor per a la construcció de la identitat compartida. El conte, que també cultiva la memòria col·lectiva, és el segon número de la col·lecció Laleloc. La presentació es farà el 15 d’abril, a les 8 del vespre al Casal del Poble. Després, hi haurà l’assaig general de caramelles i un sopar. La nit es completarà amb concert amb el cantautor Lo Pau de Ponts i un DJ de Callús. La comissió organitzadora ha apostat per Lo Pau de Ponts com ja va fer el 2019 «perquè sigui un bon reclam».

Dissabte a la tarda, 16 d’abril, els caramellaires ja es vestiran per a l’ocasió i aniran a cantar i ballar per les masies del terme municipal. Faran el recorregut amb trenet, tal com es va fer el 2019.

Diumenge de Pasqua, els cants i danses dels caramellaires ompliran els carrers de Callús. Tant la colla dels petits com la dels grans, recorreran tot el poble i faran els balls tradicionals, així com també es recupera enguany el ball de bastons. I pel que fa les cantades, s’interpretarà la sardana, la sardana de Callús, i el vals adaptat pel callussenc Nil Fenoy. Tal com remarca Queralt Badia, membre de la comissió organitzadora, «tenim moltes ganes de caramelles, tant els caramellaires com la gent que surt al carrer a gaudir dels balls i els cants».

Queralt Badia s’ha mostrat satisfeta de poder recuperar la normalitat i celebrar una festa «molt viva» a Callús. La tradició i la passió per les caramelles «es transmet de generació en generació». El planter de caramellaires n’és un exemple: «Aquest any a la colla dels petits hi ha més nens i nens que mai, i n’estem molt orgullosos».