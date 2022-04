Els pastissers treballen ja a ple rendiment als obradors per poder lluir les mones artesanes. Després de dos anys de restriccions contra la covid, aquesta Pasqua les famílies ho podran tornar a celebrar tots junts. El Gremi de Pastisseria de la província de Barcelona veu amb optimisme la venda de mones i preveu arribar a les xifres d’abans de la pandèmia, superant les 700.000 a tot Catalunya. «Les expectatives són bones perquè la tradició que els padrins regalin la mona als fillols continua ben viva», diu el president del Gremi, Elies Miró, de la pastisseria Miró de Castellterçol. L’augment del preu de l’energia i de les matèries primeres farà que siguin un 5% més cares.

Els pastissers manresans consultats per Regió7 també afronten la campanya «amb optimisme» i «amb bones previsions de vendes». L’essència de la Pasqua es manté, tot i que les mones s’han anat adaptant als nous temps. Pel que fa als pastissos, hi ha gran assortiment de gustos (mantega, fruita, ou filat, nata, trufa, gema...), i pren força la tendència de regalar com a mona figures artesanals de xocolata.

Els aparadors de les pastisseries ja en llueixen i s’hi poden veure peces artístiques de tota mena. Es mantenen els personatges de dibuixos i superherois com Spiderman, clàssics de Disney amb novetats com el Encanto, de ficció com Harry Potter i la saga d’Star Wars, també fenòmens d’Internet o de videojocs com Baby Shark, Pokémon o Fornite, entre d’altres. I per a un públic més adult, també hi ha referències a sèries d’èxit com La Casa de Papel o el Juego del Calamar. Figures que ja es poden veure als aparadors de les pastisseries «i que ja estan tenint bona sortida», diu Salvador Pérez, del Cigne, a Manresa, on aquest any també han fet moltes creacions de xocolata relacionades amb el Bàsquet Manresa: «Enguany el Baxi tiba molt», comenta Salvador Pérez convençut que serà una bona campanya: «serà més positiva que l’any passat i l’anterior, segur».

Aquestes bones vibracions les comparteix Rosa Maria Abadal, directora comercial de Forn de Cabrianes: «Ens preparem per una Pasqua molt bona. Després de dos anys de restriccions, els padrins tenen més il·lusió i ganes de regalar mones i celebrar-ho en família». Als Forns de Cabrianes i La Lionesa la varietat de mones és extensa: «fem pastissos de molts gustos (mantega, fruita, crema cremada, sacher, ou filat, nata...) i amb totes les combinacions possibles, decorades amb pollets i ous. I les xocolates sense gluten i de màxima qualitat», remarca Rosa Maria Abadal. I afegeix: «Ens encanten les tradicions de sempre i les vivim al màxim per satisfer la il·lusió dels clients». Del mateix parer és Josep Baylina, del Forn d’en Pep, a Manresa: «Tenim un gran assortiment de mones i de figures de xocolata per donar resposta a totes les necessitats». I també comenta que estan contents «de veure que es va normalitzant la situació i que tot apunta que vendrem moltes mones».

Després d’aquest cap de setmana de Rams i de venda de garlandes, les pastisseries se centraran en les mones: «La setmana que ve tindrem molta feina, i això és positiu. Esperem vendre més mones que l’any passat, i recuperant els pastissos de format més gran», assenyala Charo Cornejo, de Forn Passeig, de Manresa. Des de Fleca Vidal, Àngel i Núria Vidal pronostiquen també una bona campanya de venda de mones: «ja tenim moltes comandes, estem contents», i més «tenint en compte que a Manresa fa poc que hi som i que la nostra trajectòria en el sector dels pastissos és recent perquè estàvem més centrats en el pa».