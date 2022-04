El potencial de les caramelles tornarà a omplir Súria el cap de setmana de Pasqua, 16 i 17 d’abril. Vuit colles caramellaires, amb més de 900 cantaires i dansaires, seran els protagonistes d’una festa que recupera la normalitat després de dos anys d’actes adaptats a la covid. El 2020 es van fer les anomenades Conficaramelles i l’any passat hi va haver un tast de caramelles amb una versió reduïda.

La xifra de participació es mantindrà alta, com abans de la pandèmia, fet que situa les caramelles de Súria com un punt de referència de les festes a Catalunya, per la seva magnitud i tradició, que es remunta al segle XVI. Les colles participants són El Tro Gros, la Llanterna, la Juvenil del Foment Cultural, Grans de l’Agrupació Sardanista, Infantil de l’Agrupació Sardanista, Infantil del Foment Cultural, Altatxu, i la Coral Sòrissons.

Els actes van arrencar diumenge passat amb la presentació de la nova cervesa Karamellaire, de la cervesera surienca La Pirata, en el transcurs d’un vermut musical. El plat fort es viurà el cap de setmana que ve, tot i que el tret de sortida a les activitats de Pasqua serà el Dijous Sant. «Hem apostat per avançar oficialment l’inici de la festa, que abans es feia el Dissabte de Pasqua», apunten fonts de l’Ajuntament de Súria. (Vegeu actes aquí).

Dels actes del Divendres Sant, cal destacar el concert d’animació infantil amb el grup Marcianitus. En aquest sentit, tal com assenyala l’organització, «s’han reforçat les activitats adreçades als nens i nenes i també els concerts de nit». Al vespre, hi haurà el Via Crucis nocturn, que és un dels actes religiosos de la Setmana Santa a Súria.

El dissabte a la tarda serà el torn de les Caramelles a pagès, on les colles actuen a les masies i barris més allunyats. Al vespre, trobada carameillaire, celebració de la Vetlla Pasqual, cercatasques i concert amb Sixtus i DJ Rutxo.

L’endemà, Diumenge de Pasqua, les actuacions de caramelles es concentraran al tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça Sant Joan (a banda de la plaça Major del Poble Vell). Al vespre, hi haurà el sopar de caramelles, i a la nit concert amb els grups Sra. Tomasa, Strombers i Vizuri.

Per escalfar motors, aquest diumenge, 10 d’abril, es farà la dotzena Trobada Gegantera de la Fira de Rams, amb les colles d’Artés, Castellbell, Navarcles, Puigcerdà i els Geganters i Grallers del Poble Vell de Súria, que es trobaran a la plaça Sant Joan des d’on iniciaran una cercavila. També hi haurà activitats infantils, i a la tarda, sardanes.