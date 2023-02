El Carnaval 2023, que inicia els seus preludis aquesta setmana en molts llocs, omplirà de rues els carrers de Catalunya, ja sense la disfressa de la mascareta, que, encara que per aquestes dates de l'any passat ja no era obligatòria en exteriors, seguia sent preceptiva en espais tancats, i des d'avui tampoc en el transport. Les localitats que han fet bandera dels seus carnavals, com Vilanova i la Geltrú, Sitges, Platja d'Aro, Barcelona, Torelló o Solsona, ja tenen tot preparat i s'acullen a la dita popular català "Per Carnestoltes, tot s'hi val!".

SOLSONA LA PRIMERA QUE VA RECUPERAR EL CARNAVAL DESPRÉS DE LA GUERRA CIVIL Els solsonins sostenen que el seu Carnaval és un dels quals més personalitat, caràcter i tradició tenen a Catalunya, ja que Solsona (Solsonès) va ser la primera població d'Espanya a recuperar aquesta festivitat després de la Guerra Civil. Aquest any, la celebració durarà 16 dies, des de la nit del divendres 10 fins al diumenge 26, i comptarà amb activitats que podran seguir-se per 'streaming'. Tres activitats gastronòmiques, 12 desfilades de "gegants", 14 actes infantils i 11 esdeveniments pels quals serà necessari comprar entrada, entre ells concerts, balls o sopars, entre altres, componen el programa de la festivitat a Solsona. VILANOVA I LA GELTRÚ UN CARNAVAL D'INTERÈS NACIONAL El Carnaval de Vilanova i la Geltrú (Garraf), documentat des de l'any 1790, és un dels carnavals que més aviat arriben a Catalunya aquest any. Els veïns del municipi, que "es lliuren en cos i ànima a aquesta festa", segons l'alcaldessa de la localitat, Olga Arnaues, començaran a adornar els carrers de Vilanova divendres que ve 10 de febrer i per dissabte que ve 11 ja hi ha organitzats el "Vermut de Malcasats", el "Ball de Mantons" i l'"Hora del conte". Des de 2019, els veïns d'aquesta vila marinera llancen en les seves comparses caramels embolicats en plàstic biodegradable, "Ecocaramels", i l'edició per 2023 d'aquests dolços respectuosos amb el planeta, que supermercats locals van començar a comercialitzar a principis de febrer, serà "de colors i amb els llaços tradicionals". El "Rei Carnestoltes" arribarà a Vilanova i la Geltrú el divendres 17 i a la tarda tindrà lloc la primera cercavila, la 'Comparsa de Diables'. El diumenge 19 se celebraran la resta de comparses, en les quals participaran, entre altres entitats, Agrupació de Balls Populars, La Talaia, Amics dels Barrufets, Amics de Voramar, Apol·lo, Amics de l'Anxaneta, Ball d'Enveja, El Tast, TotSiVal, Drac de la Geltrú, Els Borregos o Joves Espavila. El Carnaval de la capital del Garraf acabarà el dissabte 25 amb el Sopar de Quaresma, el Ball de Tancament i un "correbars". SITGES UNA DE LES CELEBRACIONS MÉS EMBLEMÀTIQUES DEL PAÍS Sitges (Garraf) celebra un dels carnavals més emblemàtics de Catalunya, que aquest any concentrarà la seva programació principal entre el 16 i el 22 de febrer. La festivitat, que representa un dels esdeveniments més importants de la ciutat, ha estat anunciada amb el cartell "Salut!", un 'collage' amb motius florals i tipogràfics dissenyat per l'artista francès Corentin de Penanster, que ha exposat la seva obra a París i participat en desfilades de moda d'alta costura. El dijous 16 tindrà lloc a Sitges la primera Rua de La seva Majestat Carnestoltes; el divendres 17, la Rua d'Abans; el diumenge 19, la Rua Infantil i la Rua de la Disbauxa, i el dimarts 21, la Rua de l'Extermini. La Reina del Carnestoltes de Sitges serà anunciada diumenge que ve, dia 12, en la qual serà la segona edició de la Gala Drag Queen, que comptarà amb una degustació de l'essència del Carnestoltes de Sitges, amb grups característics de la festa i batucades. PLATJA D'ARO 11 DIES DE CARNAVAL A LA COSTA BRAVA "Altres punts de la Costa Brava celebren les seves desfilades més tard per no coincidir en dates", han explicat des de l'organització del Carnaval de Platja d'Aro (Baix Empordà), que aquest any s'estendrà de l'11 al 22 de febrer. Dues terceres parts de la programació tindran per escenari el carrer i el "punt àlgid" del Carnaval serà La Gran Rua, que se celebrarà la tarda del 18 de febrer amb la participació de 65 grups que competiran amb els seus vestits, balls i carrosses per obtenir algun premi. Els guardons d'aquest any, dotats amb 8.000 euros, seran pels cinc primers classificats en cinc categories: Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparsa, Disfressa i Colles Locals. BARCELONA LA REINA BELLUGA OBRIRÀ LA FESTIVITAT A Barcelona, l'arribada de la Reina Belluga i les set ambaixadores donaran el tret de sortida al Carnaval de la ciutat el dijous 16 i els "gegants" Rodanxó i Rodanxona seguiran un any més la tradició que presideixen des de 1860 de començar la celebració amb el seu ball. Després de l'arribada de la Reina Belluga, tindrà lloc la "Taronjada", una batalla de confeti taronja que acabarà amb focs artificials. Cada districte de la ciutat tindrà una programació pròpia de rues, concursos, enterraments de la sardina, concerts, exposicions, presentacions i xerrades que amenitzaran als barcelonins des del Dijous Gras fins al Dimecres de Cendra. Entre els més de 150 actes per a tots els gustos que acollirà el Carnestoltes de Barcelona hi ha degustacions de 'coca de llardons' i concursos de truites. TORELLÓ EL MUNICIPI CELEBRA LA 45 EDICIÓ DEL CARNAVAL DE 'TERRA ENDINS' La 45a edició del Carnaval de Terra Endins arribarà a Torelló (Osona) el 16 de febrer amb alguns dels seus actes més emblemàtics, com "Senyoretes i Homenots" o la "Rua". Té per temàtica la proclamació de "La República de la Barrila", a partir de la qual el "Rei Carnestoltes" pren el control de Torelló, proclama el seu regnat i inaugura el Carnestoltes. Entre les novetats del Carnaval de Torelló, destaca "El Pullassu", que compleix un quart de segle però que presenta una figura nova per celebrar-lo, i que la Rua pels carrers del municipi no començarà fins a les onze de la nit del dia 18, després del pregó de la Reina i el concurs de disfresses.