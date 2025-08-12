Una de les últimes festes d’estiu al Berguedà converteix Gironella en «la perla»
El municipi prepara una setmana de Festa Major plena d’activitats per a tots els públics
La Festa Major de Gironella 2025, dedicada a Sant Roc, tornarà a omplir el municipi de tradició, cultura popular i música del 13 al 19 d’agost. El moment més emblemàtic arribarà el dissabte 16 amb el Seguici de Sant Roc, que recorrerà els carrers amb la imatgeria i la cultura popular acompanyats per la Cobla de Berga Jove, seguit de la Missa Major en honor al patró amb la Coral Estel i de la Diada de Sant Roc, que inclourà les ballades de lluïment dels gegants, figures i colles locals. Lluís Vall, regidor de Cultura de Gironella, destaca «la gran participació en el programa de la Festa Major i les ganes dels concerts de dissabte, on s’ha preparat un dispositiu per garantir la seguretat i un Punt Lila, sempre buscant una celebració justa i segura per a tots els públics».
Sota el lema «Som la perla de l’estiu», el municipi es reivindica com una de les últimes grans festa del calendari estiuenc al Berguedà. Entre els moments més esperats de la cultura popular destaca l’Esclatada del dijous 14, una gran celebració amb presentació de la nova gegantona Raimunda, cercaviles dels Grallers i Entrompats de Gironella i un castell de focs amb la pirotècnia Estalella com a cloenda, que culminarà amb la música del grup Brou i DJ Ot Cat. La dansa folklòrica també tindrà protagonisme el dissabte amb el Festival Vila de Gironella, que comptarà amb l’Esbart Manresà i l’Esbart Nou Sant Jordi de Gironella, mentre que les sardanes ressonaran amb la Cobla Berga Jove i la Cobla Montgrins, i la plaça de la Vila acollirà la cantada d’havaneres amb Els Cremats i rom cremat.
Les nits de festa a la plaça de l’Estació portaran les actuacions de SDP 509, Tyets, Mon DJ i Anna Gisbert el divendres 15, Diversiones, Frikibingo i DJ Ot Cat el dissabte 16, i les orquestres Venus i Montgrins amb els seus respectius balls de gala diumenge i dilluns. El Vermúsic omplirà la plaça de l’Església en diverses jornades amb música i ambient festiu. Les famílies gaudiran d’espectacles com la Dona del Sac el diumenge 17, el confeti familiar amb Peluxes el dilluns 18, la gimcana Les pinyes de Gironella el dissabte i inflables a la piscina el dimarts 19. L’esport també tindrà el seu espai amb la jornada de petanca el dijous 14, la trobada de pesca infantil i el torneig de botifarra el dissabte. El programa es completarà amb propostes culturals com la inauguració de l’exposició L’Armari de la Festa, el 13, i la presentació del llibre Cooperativisme al Berguedà, a càrrec de Daniel Raya, el 19, que tancarà una setmana intensa.
