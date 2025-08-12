«La Festa Major de Navarcles és un punt perquè tothom es retrobi al municipi»

L’alcaldessa, Alba Pérez Subirana, agraeix la gran participació que es dona en cada edició

Trobada de gegants de la cercavila de la Festa Major de Navarcles

Trobada de gegants de la cercavila de la Festa Major de Navarcles / Arxiu/Alex Guerrero

Sergi Botella

Navarcles

La Festa Major de Navarcles omplirà el municipi d’oci i música amb una combinació d’actes tradicionals, propostes consolidades i noves iniciatives que prometran fer vibrar veïns i visitants del 13 al 17 d’agost. Enguany, la música tindrà un paper protagonista i es podrà gaudir del Carnestoltes d’estiu, la baixada d’andròmines aquàtiques i el torneig de partides de pàdel exprés en parelles, alhora que mantindrà actes clàssics, com la ballada de gegants, el torneig d’escacs que celebra la seva 13a edició o el concurs de paelles. «Agraïm molt la participació ciutadana, tant de les comissions com de voluntaris i participants, que fan de la Festa Major de Navarcles un punt de retrobament que sempre ha estat molt ben rebut. Anem en bon camí» destaca Alba Pérez Subirana, alcaldessa de Navarcles.

La localitat consolida actes introduïts recentment, com el concurs del joc de la botifarra, que arriba a la primera edició del tradicional joc de cartes, el que mai pot faltar en una bona sobretaula. També arriben les primeres olimpíades navarclines, una gimcana pensada tant per als més joves com els adults. Les proves seran totes individuals, però aquí ve la gràcia: aquells que s’apuntin com equip, hauran de decidir quina persona s’enfronta a cada repte que se’ls proposi, tot pensat per fer una manera divertida de posar-se a prova fomentant les habilitats, estratègia i treball en equip, mentre es gaudeix d’una tarda plena d’energia, esport i molt bon ambient.

Si es parla de la Festa Major de Navarcles, no pot faltar l’aclamat concurs de paelles d’aquest divendres, on més de tres-centes cinquanta persones prepararan la seva millor creació per sorprendre el jurat, que finalitzarà amb un bingo musical organitzat per la Comissió Jove de Navarcles. Altres activitats, com la baixada d’andròmines aquàtiques, que va recuperar la seva participació en el programa l’edició passada, acollirà a sis andròmines i més de trenta participants a travessar el Llac de Navarcles, on l’expectació del públic és molt alta, i hi ha dues normes: construir l’andròmina a mà i intentar que floti el màxim possible.

Baixada d'andròmines aquàtiques al Llac de Navarcles de l’edició passada

La baixada d'andròmines aquàtiques al Llac de Navarcles de l’edició passada / Arxiu/AJ Navarcles

La música i els concerts nocturns aniran acompanyats de grups locals i formacions convidades com els Big Mouthers i DJ Eivi, el concert de Tapeo Sound System amb què faran ballar el públic en cadascuna de les activitats programades. Els migdies i les tardes també seran moments per a la música amb concerts, vermuts i actuacions en espais oberts que contribuiran a crear un ambient festiu i participatiu a diferents punts del poble.

La cultura popular hi serà ben present, amb la Fira de la Quitxalla, que es convertirà en un mini circ pensat per portar a les navarclines i navarclins més joves d’espectacles de carrer, tallers pinta cares, espai de mini quitxalla i moltes activitats més perquè les famílies puguin gaudir d’un ampli ventall de propostes, especialment per als més joves

