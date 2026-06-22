Revetlles de Sant Joan 2026: les millors propostes per gaudir de la nit més curta de l'any a Catalunya central
Guia de tots els plans que pots fer a les comarques centrals els propers dies per celebrar la festivitat de la millor manera
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Manresa
ARTÉS
- Revetlla de Sant Joan. Dilluns, a les 19 h, a la plaça Francesc Blancher (Cal Mario), mostra de foc. Dimarts, a les 15.25 h, arribada i cercavila de la Flama del Canigó. A les 20.30 h, a la plaça Francesc Blancher (Cal Mario), botifarrada popular. A les 22 h, a Cal Mario, correfoc infantil. A les 23 h, a Cal Mario, correfoc amb la Colla de Diables i Bruixes Rebentabidons. A les 00 h, a la plaça Vella, espectacle piromusical Resajoar, a càrrec de NEI Teatre; i castell de focs. A les 01 h, a la plaça Vella, concert amb Strombers i Sicuta.
CASTELLAR DE N’HUG
- Festa de Sant Joan. Dimarts, a les 22 h, a l’aparcament del poliesportiu, foguera de Sant Joan. A les 23.30 h, al local social, revetlla de Sant Joan. Dimecres, a les 10 h, sortida cap a l‘ermita de Sant Joan. A les 11 h, missa i, a continuació, benedicció del pa i el terme. Hi haurà coca i moscatell per a tots els assistents. A les 12.30 h, a la plaça de la Generalitat, sardanes amb la Cobla Pirineu.
IGUALADA
- Flama del Canigó. Dimarts, a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament, arribada de la flama, portada en relleus des del Canigó per atletes i escolars igualadins. A continuació, actuació de la Coral Xalest. Posteriorment, encesa del peveter acompanyat per la realització d’un pilar a càrrec dels Moixiganguers d’Igualada. Organització: Ajuntament i Associació Flama del Canigó d’Igualada. Correfocs de Sant Joan. Dimarts, a les 21 h, de la plaça de Sant Miquel a la plaça de l’Ajuntament, correfoc petit amb els Petits Diables, Pixapólvora i Petits Mal Llamp. A les 00 h, correfoc gran amb Dracs i Víbries d’Igualada, Diables d’Igualada i Mal Llamp d’Igualada.
MANRESA
- Flama del Canigó. Dimarts, a les 17 h, rebuda de la Flama a la punta del Passeig, davant del Conservatori, i trasllat a la Plana de l’Om. A les 17.30 h, a la Plana de l’Om, danses d’arreu dels Països Catalans a càrrec de Tradiball Endansa i acompanyament musical del grup Aris. A les 18.15 h, a la Plana de l’Om, cant coral amb el Taller de cançons de l’Ajuntament de Manresa. A les 18.45 h, pujada de la Flama fins a la plaça Major, amb músics de carrer. A les 19 h, encesa del peveter, lectura del missatge a càrrec de Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, i interpretació coral de Muntanyes del Canigó a càrrec de la coral Refilets de Música per la Llibertat. Cloenda amb la ballada de la sardana Atractiva, de Francesc Juanola. A les 19.30 h, revetlla infantil. Coordinació: Òmnium Bages-Moianès.
- 27a Revetlla infantil sense petards. Dimarts, a les 19.30 h, a la plaça Major, proposta festiva i familiar, que comptarà amb la figura del Picapoll. Espectacle a càrrec de Jaume Ibars i els Trastos Band, amb cançons, jocs i participació. Després de l’arribada de la Flam del Canigó, encesa de la foguera de Sant Joan, enguany a càrrec d’entitats sardanistes i dansaires. Organització: Ajuntament, amb la col·laboració d’Imagina’t i l’ADF Pla de Bages.
- La Revetlla de la Seu. Dimarts, a partir de les 18 h, al parc de la Seu, Dj Tonix. De 19 a 21 h, màgia amb Axel Casas. A les 21 h, Vespreig indie amb Maadraassoo. De 19 a 23 h, Teca de Llunàtics. A les 00 h, concert de Mitjanit. Fins a les 04 h, Dj, Pinyi. Al Sielu, a partir de les 00 h, revetlla techno amb Boileroom i Oxigen.
- 17a Revetlla de Sant Joan a la plaça Gispert. Dimarts, a les 19.30 h, a la plaça Gispert, presentació del Casal Independentista Alimara de Manresa, seguida d’un concert acústic de cançons de lluita de la Tània i el Roger. A continuació, arrossada popular, a càrrec d’Escamot Sofregit. Tiquets: 10 euros. A la venda al Bar Alzina. Tot seguit, parlament polític, reivindicant la diada del 24 de juny com la Diada dels Països Catalans. Tot seguit, encesa de la foguera. A les 23 h, concerts amb Only Pirats i Insershow. A les 01.30 h, els punxadiscos Precaris. Organització: Esquerra independentista de Manresa (Arran, CUP, Endavant i el SEPC), amb la col·laboració del Bar Alzina i el Bar Pardal.
NAVÀS
- Revetlla de Sant Joan. Dimarts, a les 8 h, sortida a Vilafranca de Conflent per recollir la Flama del Canigó. A les 16 h, arribada de la flama al santuari de Querals i baixada en relleus fins a Navàs. A les 19 h, arribada de la flama a Navàs i comitiva des del carrer Navarons fins a la plaça de l’Ajuntament acompanyada d’imatgeria local. A les 19.30 h, rebuda de la Flama del Canigó a la plaça. A les 20.30 h, inici del sopar popular. Preu: 10 euros, anticipat; i 12 euros, el mateix dia. A les 21.30 h, inici del ball amb el músic Raül. A les 23 h, encesa de la foguera de Sant Joan.
- «La Flama, el foc de la llengua». Dimecres, a les 19.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, audició de sardanes amb la Cobla Principal de Terrassa. A les 21.30 h, lliurament del Premi Flama a la Cultura Popular a Dolors Claret, encesa de la darrera foguera dels Països Catalans, projecció de 75 anys, 75 veus, per commemorar el 75è aniversari de l’Agrupació Sardanista, sorteig de paneres i sardana de germanor.
LA POBLA DE LILLET
- Revetlla de Sant Joan. Dimarts, a partir de les 21 h, al parc Xesco Boix, Mossec popular. Preu: 8 euros. A les 22 h, arribada de la Flama del Canigó i encesa de la foguera. A partir de les 22.30 h, concert amb el grup Buena Onda (versions). Espai lliure de petards. En cas de mal temps, al pavelló.
PUIGCERDÀ
- Revetlla de Sant Joan. Dimarts, a les 10.40 h, rebuda de la Flama del Canigó amb ballada de sardanes oberta a tothom amb els Amics de la Sardana. La Flama estarà exposada tot el dia a l’ajuntament. A les 18.30 h, a la plaça de l’Estació, jocs infantils dinamitzats per Els Amics d’En Kerresecaps. A les 19.30 h, botifarrada popular a càrrec dels Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. Venda de tiquets a la mateixa plaça. A les 22.15 h, baixada de la Flama del Canigó des de l’ajuntament a la plaça de l’Estació, a càrrec dels Dimonis de Puigcerdà. Tot seguit, espectacle de foc i encesa de la foguera de Sant Joan. A continuació, concert de revetlla amb Kali de Claire. Hi haurà coca i moscatell gratuït. Revetlla de Sant Joan a Vilallobent. Dimarts, a les 22 h, al local social de Vilallobent, encesa de la foguera, coca i moscatell, i música amb en Nando Revetlla de Sant Joan a Age. Dimarts, a la plaça Major.
PUIG-REIG
- Revetlla de Sant Joan. Dimarts, a les 22 h, a la colònia Prat, amb la música de Raimon Músic.
SANT FRUITÓS DE BAGES
- Festa Major de la Rosaleda. Dimarts, a les 21 h, sopar de revetlla. Places limitades. A les 23 h, castell de focs i, a continuació, ball de revetlla amb Delay Dj. Dimecres, a les 18.30 h, Holi Party. Organització: Associació de Veïns de la Rosaleda.
- Festa Major de Torroella de Baix. Dimarts, a les 20 h, nit de pintxos de Torroella. A les 22 h, ball de revetlla amb Dj Ferry. Dimecres, a les 11 h, jocs de cucanya. A les 17.30 h, ball de l’escuma. A les 20.30 h, concurs de truites. A les 21 h, bingo. Organització: Associació de Veïns de Torroella de Baix.
SANT JOAN DE VILATORRADA
- Festa major. Dilluns, de 20 a 23 h, a la plaça Major i al carrer Major, La prèvia: vespreig amb tapes i platets, a 4 euros (amb beguda), a càrrec de bars i restaurant de Sant Joan. Música amb Dj Gami.
- Dimarts, a les 17 h, als baixos de l’ajuntament, rebuda de la Flama del Canigó. A les 18 h, a la plaça de l’Església, sardanes amb al cobla Selvatana. A les 19.30 h, a la plaça Major, pregó. A les 20 h, a la plaça Major, concert a càrrec de l’orquestra Selvatana. A les 21.15 h, a la plaça Major, cercavila per acompanyar la Flama del Canigó fins a la foguera. A les 22 h, al pàrquing del carrer Flors Sirera, encesa de la foguera, lectura del manifest i música tradicional. A les 22 h, amb inici al carrer Vilaseca (pati de la ludoteca), cercatasques. A les 23 h, a la plaça Major, ball de revetlla amb l’orquestra Selvatana. A les 00 h, davant de les pistes de pàdel, actuació de Gran Band. A les 03.30 h, Dj Charly B. Hi haurà carpes amb servei de barra a càrrec de Vilatorrats Grup, La Verbena (Cultura Clandestina) i AMV. A les 06 h, al pati de la ludoteca, Caldotada.
- Dimecres, a les 20 h, inici des de la plaça de la Pau de la cercavila de gegants. A les 21 h, al parc Catalunya, zona de gespa, els gegants donaran el tret de sortida de l’espectacle Encenem la Cultura, encenem la Festa. Cap a les 22.30 h, espectacle pirotècnic. De 22.30 a 02.30 h, a la plaça Major, ball de festa major amb Dj Juanma. De 02.30 a 03.30 h, a la plaça Major, ball amb Dj Arik.
- Dijous, a les 21.45 h, al parc Catalunya, zona de gespa, espectacle La Niña bonita, a càrrec de Peyu, que acaba amb un premi.
SANT VICENÇ DE CASTELLET
- Qu4tre Estacions: Estiu. Dimarts, a les 20 h, al pont d’entrada al poble, arribada de la Flama. A les 20.45 h, a la plaça de l’Ajuntament, rebuda de la Flama del Canigó, encesa del peveter i ballada d’una sardana. A les 21.30 h, sopar popular a càrrec de la Casa d’Andalusia. A les 22.30 h, concert amb rockola i sessió revetlla amb Dj Knight.
SANTPEDOR
- Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan. Dimarts, a les 18.30 h, sortida caminant de Castellnou de Bages. A les 19.30 h, pas estimat a Cal Flaquer. A les 20 h, pas estimat a Mas Pinyot. A les 20.45 h, trobada de la Flama al camí de Burgaroles. A les 21 h, arribada de la Flama del Canigó a la plaça Gran U d’Octubre. A les 21.30 h, a la plaça Gran U d’Octubre, revetlla amb sopar a taula. Concert de 4Cat i DJ Viñó. Preu del tiquet sopar: 18 euros; i 15 euros per als socis de 2x2 Santpedor. Samarreta d’obsequi. A la venda a l’Ajuntament i a Ca la Rosina. Organització: 2x2 Santpedor.
SOLSONA
- Flama del Canigó i revetlla de Sant Joan. Dimarts, a les 20 h, al portal del Pont, arribada de la Flama amb la col·laboració d’Amisol i el pubillatge solsoní. Galejada d’honor dels Trabucaires. Ofrena de la Flama del Canigó a la Mare de Déu del Claustre. Recorregut amb l’acompanyament de l’Orquestra Patinfanjàs. Lliurament de la Flama a la plaça de Sant Joan. Arribada de la Flama al portal del Castell i encesa del peveter. Lectura del manifest a càrrec d’Amisol, amb motiu del seu 50è aniversari. Recollida de la Flama per part de diversos ajuntament de la comarca. Cant dels Segadors amb l’Orfeó Nova Solsona. Encesa de la foguera de Sant Joan al Camp del Serra. Coca i xocolata per a tothom. Organització: Òmnium Cultural del Solsonès. Col·laboració: Ajuntament de Solsona.
SÚRIA
- Nit de Sant Joan. Dimarts, a les 20 h, arribada de la Flama del Canigó a l’ajuntament. A continuació, lectura del manifest i actuacions dels Gegants del Gorg de l’Olla, Capgrossos de Sant Joan, Colla Castellera Salats de Súria, Societat Coral La Llanterna, Cobla Súria i Ball de Cascavells a càrrec del Tro Gros.
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