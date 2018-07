Un fort xàfec deixa més de 30 litres per m2 d'aigua en mitja hora i inunda baixos i garatges

La tempesta que va creuar la tarda de dijous la Catalunya Central va deixar en algunes estacions entre 30 i 40 litres per metre quadrat d'aigua en 30 minuts -i els Bombers van rebre una desena d'alertes per inundacions de baixos i garatges i la caiguda d'abres al Bages i al Moianès.



Segons el Meteocat, a Organyà (Alt Urgell) es van registrar 41,0 mm en mitja hora; a Artés, 32,8 mm; a Pinós, 31 mm; a Castellnou de Bages, 27,5 mm; i a Guardiola de Berguedà, 26,6 mm. També destaquen les dades acumulades durant tot el període de pluja a l'aeròdrom de Das (Cerdanya), 42 mm.



Al Bages, els Bombers van començar a rebre les primeres trucades d'alerta cap a 2/4 de 6 de la tarda, per dos arbres caiguts, un al carrer Joan XXIII de Manresa i un a la C-55, al quilòmetre 30,5. Precisament la rotonda d'enllaç de la C-55 i la C-25 va quedar en part inundada tot i que els vehicles hi van continuar circulant.



També a la capital del Bages, dues dotacions van intervenir per sanejar la façana d'un edifici del carrer Sant Valentí i també va ser important l'aigua acumulada al camp de la Pirinaica (veure el vídeo següent).





A Sant Joan de Vilatorrada, es va inundar un pis del carrer del Pont. A Sallent, es va alertar de l'entrada d'aigua en uns baixos del carrer Miquel Poal Aregall. A Moià, es va inundar un garatge de la ronda del Saiol i uns baixos del carrer de Sant Sebastià. I a Sant Feliu Sasserra una dotació va treballar en l'entrada d'aigua en una planta baixa del Camí de les Comes.El temporal va avançar de nord a sud i un cop passat el Bages es va dirigir al Baix Llobregat, on va deixar 35 mm a Olesa de Montserrat. A més, la pluja va anar acompanyada per una forta presència de descàrregues elèctriques. Segons el meteoròleg Jofre Janué, fins a les 18.30 h havien caigut a Catalunya més de 30.000 llamps, dels quals 1.200 han tocat terra. Uns 300 van caure a Bages i 200 al Berguedà.