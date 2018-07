Investiguen si el pilot de l'helicòpter de Cercs va infringir la normativa aèria

Els agents de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra estan investigant si el pilot de l'helicòpter biplaça que diumenge va seccionar dos cables elèctrics a Cercs (que van caure a la C-16), Rubèn Xaus, va cometre infraccions de la normativa aèria. El pilot està establert a Andorra.

Un cop ho hagin determinat, els Mossos enviaran les conclusions a l'Agencia Estatal de Seguridad Aérea, organisme competent en aquests casos. Fonts consultades per Regió7 han explicat que, ara per ara, s'ha descartat que hi hagi hagut infraccions penals en aquest cas. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han obert diligències per enviar al jutge, un cop concloguin l'expedient, perquè les empreses que ho considerin oportú puguin presentar reclamacions civils pels danys que van patir. Majoritàriment, es tractaria d'empreses de serveis com l'elèctrica Endesa, per exemple.